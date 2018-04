Oscar 2015: pánové se ukázali jako gentlemani i jako křupani bez vkusu

Ceremoniál s předáváním cen Americké filmové a televizní akademie se hodně pojí také s módou. Zdá se, že to pro muže nemůže být jednodušší. Stačí si přeci obléct dobře padnoucí smoking, uvázat motýlka, do bílé košile nasadit manžetové knoflíčky, přeleštit lakovky a jde se. Pravidla společenského oblékání hovoří jasně a srozumitelně.

Co říká společenský průvodce o black tie? Pánové musí mít na sobě smoking, tedy černý či tmavě modrý oblek s lesklými (více tradiční) i matnými klopami a kalhoty s bočním lesklým lampasem. Pozor! Ke smokingu se nenosí kravata, ale pouze motýlek. Tradiční smokingová bílá košile nemusí mít límeček se zalomenými špičkami, ale v každém případě musí zakrývat přední knoflíčky. Na nohy patří jedině černé lakovky.

Skvěle padnoucí oblek je základ. Ideálně bespoke

Pánská společenská móda má jasně daná pravidla a jako všude i zde snadno poznáte dokonalou kvalitu od levné konfekce. Smoking musí dokonale padnout, délka saka, rukávů i nohavic přesně sedět. Ty nejlepší obleky se šijí přímo na míru a nesou označení bespoke. Znamená to, že krejčí tvoří samostatný střih podle zákazníka, neupravuje předem daný komerční střih. Rozdíl uvidíte na první pohled. Podívejte se na herce a moderátora galavečera Neila Patricka Harrise či herce Bradleyho Coopera, jak perfektně jim smoking padne.

Nebuďte za burana, uvažte si motýlka

Nikdy, v žádném případě nedovolte, aby váš partner vyšel do společnosti ve smokingu s kravatou či zlatým řetězem. Ano, John Travolta i Robert Pattinson sice na Oscary a následnou Vanity Fair party vyrazili ve smokingu, ale motýlka nechali doma a rázem se ukázali jako burani, co nerespektují (či neznají) společenská pravidla. Takto opravdu ne!

Bilé sako po vzoru Jamese Bonda

Jelikož jsou to filmové ceny, proč si nevzpomenout na tajného agenta 007 a místo tmavého saka si neobléci smokingové sako bílé jako sníh? Jeff Goldblum se na červeném koberci setkal s Andrienem Brodym a oběma to v bílém slušelo. A Benedict Cumberbatch by od minuty mohl začít natáčet novou bondovku. V bílém saku s úzkými klopami vypadal šarmantně a sexy zároveň.

Modrá místo černé

Společenská pravidla dovolují i barevné odchylky. Místo černé si pánové mohou bez problémů obléci tmavě modrý smoking, jak učinil letošní držitel Oscara Eddie Redmayne, Ansel Elgort a mnoho dalších. Redmayne v obleku od Alexandra McQueena s úzkými nohavicemi v dokonale módní délce patřil mezi hvězdy celého večera i podle šatníku.

Vestičky a barvy

Řada hollywoodských hvězd na letošní předávání zvolila místo dvoudílného smokingu společenský oblek s vestičkou. Tento trend dlouho nebyl k vidění, což je trochu škoda. Dobře padnoucí vestička v barvě obleku dodává celkovému vzhledu ještě šmrncovnější nádech. Na Oscarech bylo k vidění také více barev, pánové se ceremoniálu ujali kreativně.

Příliš kreativity škodí

Pro mnohé muže se zdá být společenský oblek nudný a za každou cenu chtějí ukázat svou kreativitu. Bohužel velmi často k jejich vlastní škodě. Jared Leto si na předávání Oscarů vzal dobře padnoucí smoking, v jeho případě lze vyzdvihnout i barvu, která mu slušela. Ovšem pozor! Na nohy patří v každém případě černé lakýrky. To will.i.am sice patří mezi nejvýraznější osobnosti hudebního nebe, ale na červeném koberci selhal na celé čáře. Za jeho podivnou kreaci, ve které se spojuje vzhled uprchlého vězně a vlakového průvodčího, by potřeboval vytahat za uši a poslat domů se převléci do společensky vhodného oblečení.

Nestárnoucí klasika, do které se vyplatí investovat

Pánský smoking nemusí být nudný ani pokaždé naprosto stejný. I zde existují drobné rozdíly a detaily, které utvářejí celkový dojem. Mužům můžeme jen tiše závidět, jak jednoduše mohou jednou provždy vyřešit společenskou garderóbu.

Stačí jim jeden skvěle padnoucí oblek a mají vystaráno na spoustu let. Mění se totiž jen minimálně. Momentálně se například nosí nohavice úzké a končící těsně nad nártem. Kalhoty by se podle aktuálních trendů neměly dotýkat bot a krčit se v oblasti kotníků.

Opravdu potřebuje každý muž smoking? Jen se podívejte na letošní červený koberec: je to přece božský pohled na elegantního muže v perfektním společenském obleku. I kdyby si jej měl obléci jen jednou za rok, v pánském šatníku by kompletní smoking scházet rozhodně neměl.