Oscar 2015: hvězdy ukázaly prsa a nohy v sexy šatech. Na věk nemyslely

6:00 , aktualizováno 6:00

Každý rok to je nejokázalejší módní přehlídka roku. Na slavnostní předávání zlatých sošek Oscarů se pečlivě připravují celebrity, módní návrháři i klenotníci, kteří hvězdy oblékají do těch nejdražších kreací. Hlavním úkolem není přinést domů cenu, ale zazářit na červeném koberci. A letos se bylo na co dívat.