Oscar 2014: Hvězdy zářily i nudily. Hollywoodu vládne důmyslná nahota

Letošnímu předávání vládla klasická elegance, optické klamy, ruční výšivky a také vlečky. Valná většina rób se bez pořádné vlečky neobešla. Mnohé z přítomných hvězd připomínaly své neméně slavné kolegyně a jejich modely z předchozích let, což vneslo do ceremoniálu nudu, ale i tak se bylo na co dívat.



Pro největší hvězdy jen to nejlepší

Letošní červený koberec se až na pár výjimek povedl všem zúčastněným na jedničku. V barvách převládala jednoznačně tělová a zlatá. Mnohé slavné krásky vypadaly pod nákladnými výšivkami nahé, tělo jim však rafinovaně kryly vrstvy tělového tylu a hedvábí.

Otázku spodního prádla, která se sama přímo nabízí, hvězdy zvládly na výbornou. Žádný trapas s vykukujícím ramínkem podprsenky se nekonal. Není žádným tajemstvím, že pod takto navržené šaty se prádlo často nenosí, aby se nezkazil celkový dojem. I proto celebrity úzkostlivě dbají na dokonalost svého těla, na tvarovací prádlo totiž spoléhat nemohou.

Skvěle se tohoto trendu chopila např. Cate Blanchettová, která v elegantní róbě od Armaniho působila křehce a mimořádně žensky. Spolu s Angelinou Jolie, kterou oblékl libanonský návrhář Elie Saab, měly nejdražší šaty celého večera.

Černá sázka

Ačkoliv se na začátku zdálo, že se na rudém koberci neobjeví nikdo slavný v černé barvě, příchodem hollywoodské smetánky se vše změnilo. Po osvědčené klasice sáhla mj. Charlize Theronová, která v minimalisticky střiženém modelu od Diora působila mimořádně majestátně. Také Julia Robertsová, Anne Hathaway, Emma Watsonová, Glenn Closeová či Margot Robbie daly přednost černým šatům. Nutno však podotknout, že v minulých letech v jiných barvách zazářily mnohem více.

Modré z nebe

Svou významnou roli sehrály odstíny modré, které příjemně oživily chvílemi lehce nudnou podívanou. Temné tóny noční oblohy zkrášlily Sandru Bullockovou v modelu od Alexandera McQueena, Amy Adamsovou i mnohé z přítomných pánů. Mladá hvězda Lupita Nyong'o doslova rozzářila červený koberec díky plisovaným šatům z italského módního domu Prada. Tento model se jí skutečně povedl a právem ji řadí mezi nejlépe oblečené krásky večera.



Bílá nejen pro nevěsty

Celá řada celebrit sáhla překvapivě po bílé barvě, která nepatří mezi typické hity ve společenských šatech. Náročné výšivky i jednoduchost hvězdám slušely. Po bílé sáhla Meryl Streepová, i když svou sukně ponechala raději černou. To Kate Hudsonová s bílou látkou nemínila šetřit, když si pro letošní ceremoniál vybrala róbu od Versace. Ta však připomínala model Gwyneth Paltrowové z předchozích let.

Růžové mámení

Světle růžová také letos překvapila, s jakou četností se objevovala na červeném koberci. Vsadila na ni Lady Gaga, Penelope Cruzová, manželka Matthewa McConaugheyho Camilla Alvezová, Laura Dernová či Kristen Bellová. Jejich šaty sice vyčnívaly, nikterak však převratně. Módní revoluci žádná z hvězd díky své róbě neudělala.



Vyčnívat z davu

Bez rudých šatů se žádné předávání Oscarů neobejde. Tentokrát si červenou róbu vybrala Jennifer Lawrence, kterou již tradičně obléká francouzský dům Dior. Díky jednoduchém střihu vynikla její opěvovaná postava i dokonalost celého modelu. Kráska však opět upadla, naštěstí ne na pódiu jako vloni, ale "jen" na červeném koberci. Dior jí velmi sluší, ale i přidělává problémy.

Po příjemně šeříkovém odstínu sáhla herečka Kerry Washingtonová, které saténový model od Jasona Wu v pokročilém stádiu těhotenství slušel. Skvělý výběr šatů se povedl zpěvačce Idině Menzelové. V lahvově zelené kreaci od návrhářky Very Wang postavila pomyslnou laťku hodně vysoko.



Bez trapasu? Nikoliv

Bez pořádných módních přešlapů se neobejde žádné předávání cen a ani Oscar není výjimkou. Každoročně jsme svědky pořádného faux-pas. Těžko říct, kdo radí zpěvačce Lize Minnelli s výběrem oblečení na slavnostní příležitosti. Kobaltově modrý saténový komplet raději měla nechat na karneval, až bude chtít bavit své okolí v roli Šmoulinky. Stejně tak šortky Pharella Williamse se zlatým písmem do dějin nezapíší.