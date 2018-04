Oříšky zdraví prospívají, při hubnutí však jezte jen 5 až 10 kousků denně

Jestliže vás tanec alespoň trochu baví, je to určitě skvělý způsob, jak se dopracovat k lepší postavě i kondici. V tabulce jsou údaje týkající se energetického výdaje při pomalém tanci. Při těch rychlejších však samozřejmě spalujete mnohem více, je to aktivita srovnatelná s jízdou na kole. Tanec pronikl i do některých cvičení. Existuje taneční forma aerobiku a v posledních měsících je u nás stále populárnější zumba. Ta kombinuje prvky aerobiku a latinskoamerických tanců, na rozdíl od aerobiku nejsou sestavy stereotypní. Cvičí se tedy na taneční hudbu. Hodinová lekce stojí okolo 130 korun, záleží však na městě, kde se na zumbu přihlásíte..