Originální velikonoční kytice na váš stůl

V KYBLÍKU

Jako váza poslouží i kovový kyblík nebo květináč. Kytici zkombinujte z bílé a fialové barvy a pořiďte jí "hlídače". Zajíčka z plsti ušijete snadno a může pod sebou skrývat čokoládové vajíčko jako překvapení pro děti.

ROZKVETLÁ LOUKA





Ze staré formy na beránka, která stojí na kovových nožkách, můžete lehce vyrobit vázu nebo i kořenáč na svou velikonoční kytici. Vyložte ji igelitem a buď do ní položte namočenou aranžovací hmotu a do ní zapíchejte květiny nebo nasypte hlínu a květiny do ní přesaďte z květníku, ve kterém je koupíte.

ŠEŘÍKOVÁ

Doprostřed kytice ze šeříku a jarních keřů zapíchejte polystyrenová vajíčka na špejli omotaná stuhou. Ta naše jsou pomazaná lepidlem a posypaná barevným pískem z obchodu s dekorem.

STŘEPINY

Květináč hostící velikonoční květinu mohou ozdobit skořápky vajec. Rozdrťte je na menší kousky a polepte jimi starší terakotový květník. Propůjčí mu vzhled popraskané středomořské vázy z vápence.

Vejce jinak

Už jste je malovali, vyškrabovali, obtáčeli barevnou šňůrkou i batikovali. Tak co vyzkoušet letos něco úplně nového?

NA PETRŽELKU





Tolik nepopulární hnědá vajíčka se vám tentokrát budou hodit. Vyfouknuté skořápky usaďte do malých květináčků s kousky mechu a vylámejte do nich shora větší otvor. Nalijte trochu vody a ,zasaďte‘ petrželku.

Vydrží čerstvá celý velikonoční víkend.

NÁMOŘNÍCI





Jednoduché skládanky z barevného papíru promění vajíčka v námořníky nebo Číňánky. Slepte čepici nebo kulatý klobouk, namalujte obličej a je hotovo. Vlastně ještě copánek z bavlnky pro Číňana.

VEJCE JAKO KORÁLEK





Vajíčko pomažte z jedné strany lepidlem a přitlačte do misky s korálky. Až lepidlo zaschne, opakujte z druhé strany. Na prázdná místa dolepte korálky "ručně".