Originální kabelka potěší nejen milovnice vína

Představa, že si můžeme dopřát doušek lahodného moku, aniž by si na nás ostatní káravě ukazovali prstem, je více než lákavá. Návštěva u nudných příbuzných i náročný pracovní den by byly hned veselejší. Díky unikátní kabelce, která je k dostání na internetu, se tato představa konečně zhmotnila.

Na první pohled nevypadá, že by se od běžné kabelky něčím lišila. Má elegantní design, dá se nosit přes rameno a uvnitř má několik kapes. A právě jedna z nich slouží jako tajná skrýš, ve které se dají schovat i dvě lahve vína. Respektive jejich obsah. Nalijete ho do speciálního sáčku s uzávěrem a umístíte dovnitř kapsy. Stačí zapnout zip a můžete vyrazit do víru velkoměsta.

Vybrat si můžete nejen barvu kabelky, ale především i tekutiny, kterou v ní chcete nosit. Může to být takřka cokoliv.

Pokud budete chtít někoho počastovat douškem vína, stačí vysunout z kabelky uzávěr, který mívají plastová balení zvané bag-in-box. Otvor v kabelce je chytře maskován, takže vypadá jako obyčejná nášivka.

Vypadá to jako nášivka, ale je to chytře schovaný otvor, díky kterému si můžete nalít kdykoliv a kdekoliv bude zrovna třeba. Komu se nelíbí červená verze tašky, může si pořídit černé provedení.

Pokud nejste fanoušci vína, můžete do vaku nalít něco ostřejšího, nebo pivo či nealkoholické nápoje. Využití najde taška i na pikniku, kde může sloužit jako dávkovač na salátový dresing, kečup či hořčici. Jediným problémem zůstává teplota, protože chlazení se do kabelky nevejde.