Orientální módní cestománie

STUDENTKA



Majitelky dokonalých nohou využijí bavlněnou halenu jako minišaty. My ostatní si pod ni oblékneme džíny. Krátká bundička bude hitem letošního podzimu a unosíte ji až do listopadu. A co by to bylo za Orient, kdyby na krku scházely korálky.

PLETENÁ



Volný svetr přes lehké letní šaty - to je dvojka, která vás provede horkým letním dnem i chladnějším večerem v orientálním městě. Zajděte si na večeři, a když nezvládnete hůlkami jíst, můžete si je alespoň píchnout do drdolu

JAKO OD VIETNAMCŮ



Nádherné sandály na slámové podešvi a pošité nejrůznějšími korálky, flitry, perletí a mušličkami si můžete dovézt jako památku i užitečnou obuv na další léto. Na dlouhé túry sice vhodné nejsou, ale i z umírněného oblečení udělají orientální klenot.

GIN Z LAHVE



Široké pytlovité kalhoty doplňte přiléhavým trikem, sandály "vietnamkami" a originální kabelkou s třásněmi. Široký pás kalhot je pohodlně vygumičkovaný a ozdobený úzkým páskem. Tkaná vázačka kolem krku může být i suvenýr.

PROUŽKOVANÁ HIPPIE



Čím větší horko, tím méně toho chcete na sobě mít. Letos tak populární kostkované minišortky nemusí vyhovovat každé z nás, ale proužkovaný top s vázačkou za krk a hippie šátek místo čelenky už stojí za zvážení. Celý model lehce přitvrzuje široký kožený náramek s kovovými cvoky.

ŘÍMANKA V BERMUDÁCH



Míchejte módní prvky všech zemí, které vás napadnou. Když se podržíte jednobarevných kusů oblečení ve stejné barevné škále, budete originální a přitom nepřeplácaná. Modelka má na sobě safari "bermudy", vysoké sandály ve stylu starých Římanů, lehký arabský šátek a výrazné etnické náušnice. V malé kabelce u pásu nosí jen to nejnutnější.

RYBÁŘKA V PYTLI



Vrchol pohodlí na cestách představují pytlovité hedvábné šortky a volná květovaná halenka z jemné bavlny s výšivkou okolo výstřihu. Představuje hezčí variantu k cestovatelkami tak oblíbenému tričku. Trochu módy dodává kožená kabelka, pásek s oválnou přezkou a želvovinový náramek.