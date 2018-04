Na svou první cestu vyrazil tento překrásný dopravní prostředek už v roce 1883. Trasa tehdy začínala v Paříži a končila v Istanbulu. Opravdový věhlas ale vlak získal až v období po první světové válce. To už byl mezi jeho zastávkami i Londýn. Dnes je nabídka výletů Orient-Expressem poměrně široká. Klasická trasa vede do Istanbulu přes Budapešť a Bukurešť. Druhou možností je cesta z Benátek do Londýna, která má několik variant, z nichž jedna vede přes Prahu (nástup na Smíchovském nádraží).

Lístky na "Venice Simplon-Orient-Express", jak se dnes vlak oficiálně nazývá, můžete zakoupit, například u společnosti Travel Agency. Za cestu z Prahy do Paříže zaplatíte v přepočtu okolo šedesáti tisíc korun. Z Paříže je možné pokračovat do města Calais na severu Francie. Zde se dá přestoupit na další luxusní vlak: British Pullman a na jeho "palubě" putovat až do Londýna. Při zpáteční cestě Orient-Express do Prahy nejezdí. Jede přes Paříž a Innsbruck do Benátek. K šťastnému návratu tedy dobře poslouží například letenka.

Jízda Orient-Expressem je až nehorázně romantickým zážitkem, při kterém člověk vychutnává opojnou atmosféru dvacátých let minulého století. Cestující mají k dispozici jednolůžkové či dvoulůžkové kabiny. Za příplatek je pak "k mání" luxusní apartmá, skládající se z dvou propojených dvoulůžkových kabin. Zařízení vozů plně odpovídá tomu, že se zrodilo v době největšího rozkvětu luxusního cestování vlakem.

Orient-Express prošel za dobu své existence obdobím slávy ale i úpadků, především v době druhé světové války a poválečných let. V roce 1982 se ale díky úsilí britského podnikatele Jamese B. Sherwooda (a opravám za celkem 500 milionů korun) opět objevil na "železniční scéně" a zůstal na ní dodnes. Nejenže byla vlaku díky restauratérům vrácena jeho bývalá krása a sláva, ale rovněž se zvýšila bezpečnost cestujících.

Kromě toho, že se budete při cestě Orient-Expressem kochat luxusními interiéry i překrásným výhledem na krajinu ubíhající za okny, vás čeká doslova rozmazlování ze strany personálu vlaku. Osobní steward (přivolává se zvonečkem) vám přinese odpolední čaj. Francouzský šéfkuchař vykouzlí večeři o čtyřech chodech, kterou si budete moci vychutnat v jednom ze tří restauračních vozů. Večer je na řadě sklenka (či více sklenek) likéru v barovém voze, během níž se vaše kupé přemění (opět za pomoci stewarda) na luxusní ložnici. Snídaně se nosí v Orient-Expressu přímo do jednotlivých kupé. Oběd probíhá formou vynikajícího brunche. Hlavní jídla jsou v ceně jízdenky. K tomu si ve dne v noci můžete za příplatek objednávat do kabiny nejrůznější občerstvení.

Luxusní vlak si žádá určitou úroveň oblékání. Shánět na cestu kostýmy ve stylu dvacátých let není nutné. Dámy ale při večeřích užijí večerní šaty a pánové nic nezkazí smokingem. Přes den je doporučeno sice neformální, nicméně elegantní oblečení. Těžko si koneckonců vychutnáte atmosféru luxusu, bude-li vedle vás někdo svačit v kraťasech a vytahaném tričku.

Cesta z Prahy do Paříže je jen jeden ze scénářů, který si můžete v kulisách Orient-Expressu dopřát. V nabídce jsou další trasy. To už ale nebudete nastupovat v matičce Praze, ale třeba v Benátkách, Budapešti, nebo (budete-li mít zrovna cestu kolem) v Istanbulu. Nikdo vás nebude nutit zakoupit si úplně celou konkrétní trasu. Například na trase z Londýna do Benátek staví Orient-Express v Paříži, Zurichu, Buchsu, St. Antonu am Arlberg, Innsbrucku a Veroně. Můžete tedy zvolit cestu, například "jen" z Paříže do Benátek.

Komu nestačí pouze krásné vzpomínky, může si z cesty Orient-Expressem odnést také jeden z originálních luxusních suvenýrů. Kolekce "Venice Simplon-Orient-Express", která se ve vlaku prodává, obsahuje širokou nabídku dárků, například hedvábné šátky a kravaty, exkluzivní zavazadla, šperky, kožené pásky a šperkovnice.