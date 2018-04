Orgasmus ženy lze odhadnout už podle chůze, tvrdí vědci

Trénované oko může na dámách promenádujících se po chodníku zjistit, zda dosáhnou orgasmu a jaké jejich vyvrcholení bude.

Vyplynulo to ze studie Stuarta Brodyho z University of the West of Scotland. Ten pořídil videozáznam šestnácti univerzitních studentek z Belgie a požádal je o vyplnění podrobného dotazníku týkajícího se jejich sexuálního chování.

Nahrávky posléze Brody představil dvěma profesorům sexuologie a dvěma dalším odborníkům daného oboru. V osmdesáti procentech případů tito zkušení a dobře proškolení experti dokázali vaginální orgasmus ženy odhadnout z její chůze.

Z analýzy záznamů vyplynulo, že studentky mající delší krok a větší rotaci páteře při chůzi mají také častější a silnější vaginální orgasmus.

"To by mohlo odrážet volný neblokovaný tok energie z nohou přes pánev k páteři," vysvětlují si význam pohybů autoři studie.

"Zablokované pánevní svaly, což může souviset s psychosexuálními problémy, by mohly ovlivnit jak vaginální reakce, tak chůzi," dodává Brody, podle jehož názoru jsou také ženy zažívající vaginální orgasmus sebevědomější a mohou to rovněž do své chůze promítnout.