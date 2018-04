Ořechový říjen: recepty na slaná i sladká jídla s „lískáči“ i „vlašáky“

Treska s lískooříškovou krustou

Příprava: 10 minut + pečení 10 minut

Pro 4 osoby

* 4 porce tresky

* 50 g lískových oříšků

* čerstvá pažitka

* snítka kopru

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 malá cibule

* 50 g másla

1. Tresku omyjeme a osušíme. Troubu předehřejeme na 200 °C. Menší pekáč nebo plech vyložíme pečicím papírem.

2. Lískové ořechy nahrubo pokrájíme. Pažitku a kopr najemno nasekáme.

3. Na pánvi rozpálíme olej a orestujeme na něm na kolečka nakrájenou cibuli, trvá to asi 2–3 minuty.

4. Orestovanou cibuli promícháme s většinou nasekaných bylinek a s oříšky.

5. Porce tresky na plechu posypeme směsí oříšků, cibule a bylinek, na každou porci dáme část másla a zapečeme asi 8–10 minut. Před podáváním posypeme zbylými čerstvými bylinkami.

Bramborový krém s pestem z vlašských ořechů

Příprava: 20 minut + vaření 50 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg brambor

* 1 malá cibule

* 2 stroužky česneku

* 2 lžíce oleje

* 1 l kuřecího vývaru

* 1/2 hrnku vlašských ořechů

* 1/2 hrnku šalvějových lístků

* 1/2 hrnku petrželových listů

* 1/4 hrnku strouhaného parmazánu

* sůl

* pepř

* 1/2 hrnku olivového oleje

1. Brambory omyjeme a oloupeme, nakrájíme na dvoucentimetrové kostky, oloupanou cibuli nasekáme na kostičky, česnek na plátky.

2. V hrnci rozehřejeme olej a dozlatova na něm opečeme cibuli, přimícháme česnek, přisypeme brambory a přelijeme vývarem.

3. Brambory pomalu vaříme do změknutí asi 30–40 minut.

4. Na pánvi nasucho opečeme vlašské ořechy. Ořechy rozmixujeme se šalvějí, petrželí, přisypeme parmazán, sůl a pepř a za stálého mixování přilijeme olivový olej.

5. Hotovou polévku rozmixujeme v hrnci tyčovým mixérem, dochutíme solí a pepřem a podáváme na talířích ozdobené pestem z vlašských ořechů.

Čokoládový koláč s mandlemi

Příprava: 80 minut + pečení 30–35 minut

Na 1 formu

* 280 g hladké mouky

* 160 g másla

* 160 g moučkového cukru

* 2 vejce

* 250 ml smetany ke šlehání

* 100 ml plnotučného mléka

* 200 g hořké čokolády

* 5 cl rumu

* 1 vejce

* 100 g loupaných mandlí

1. Troubu předehřejeme na 190 °C. Z mouky, másla, 120 g cukru a vajec zpracujeme křehké těsto, které necháme hodinu vychladit.

2. Koláčovou formu vyložíme těstem a zapečeme 15 minut.

3. V hrnci zahřejeme smetanu s mlékem a rozpustíme v ní nalámanou čokoládu, přimícháme zbylý cukr, rum, směs stáhneme z plotny a přišleháme do ní vejce.

4. Do předpečeného korpusu nalijeme čokoládovou náplň a pečeme dalších 10 minut. Poté čokoládovou vrstvu poklademe mandlemi a zapečeme dalších 5–7 minut.

Cookies s arašídy a rozinkami

Příprava: 20 minut + pečení 30– 40 minut

Na asi 36 sušenek

* 180 g změklého másla

* 1 hrnek hnědého cukru

* 2 malá vejce

* 50 ml mléka

* 2 hrnky hladké mouky

* 2 lžičky prášku do pečiva

* 1/2 lžičky skořice

* špetka soli

* 1/2 hrnku nesolených arašídů

* 1/2 hrnku rozinek

1. Troubu předehřejeme na 190 °C. Plech vyložíme pečicím papírem.

2. Změklé máslo utřeme s cukrem, vejci a mlékem, přimícháme mouku, prášek do pečiva, sůl a skořici.

3. Do těsta přimícháme arašídy a rozinky.

4. Na plech lžící naneseme kopečky těsta ve vzdálenosti 4–5 cm, placičky by se jinak slepily dohromady. Dávka těsta vydá asi na tři plechy po 12 placičkách.

5. Pečeme ve vyhřáté troubě do zlatohněda asi 10–12 minut, podle velikosti kopečků těsta.

Těstoviny s omáčkou z makadamových ořechů

Příprava: 15 minut + vaření 20 minut

Pro 4 osoby

* 4 plátky anglické slaniny

* 150 g makadamových ořechů

* 1 lžíce rozpuštěného másla

* 1 lžíce olivového oleje

* 2 stroužky česneku

* 1 jarní cibulka

* 100 ml suchého bílého vína

* 200 ml smetany

* 1 lžíce nasekané petržele

* 400 g těstovin

* sůl

1. Plátky slaniny nakrájíme na proužky. Polovinu makadamových ořechů nahrubo nasekáme, druhou polovinu nastrouháme.

2. Na pánvi necháme nasucho restovat slaninu, přimícháme nahrubo nasekané ořechy a společně orestujeme, dokud nejsou ořechy opečené dozlatova a slanina křupavá. Pak směs odložíme do misky na papírový ubrousek.

3. Jarní cibulku a česnek nasekáme a opečeme na pánvi na másle a oleji. Zalijeme vínem a necháme povařit, dokud se část tekutiny neodpaří, přimícháme nastrouhané ořechy, smetanu a petržel a společně prohřejeme asi dvě minuty. Těstoviny uvaříme v osolené vodě.

4. Smetanovou omáčku přelijeme přes hotové těstoviny, a promícháme se slaninou a orestovanými ořechy.

Mražený parfait s vlašskými ořechy

Příprava: 60 minut + mražení 5 hodin

Na 1 formu

* 100 g cukru krupice

* 150 g vlašských ořechů

* olej

* 300 ml smetany ke šlehání

* 200 ml mléka

* 1 plátek želatiny

* 4 žloutky

* 70 g moučkového cukru

* 3 lžíce medu

1. Na pánvi necháme rozpustit cukr, přisypeme nakrájené vlašské ořechy a necháme cukr s ořechy zkaramelizovat. Směs přelijeme na naolejovaný plech a necháme vychladnout.

2. Vychladlý karamel s ořechy nalámeme a nasekáme.

Smetanu našleháme, necháme vychladit. Mléko ohřejeme, želatinu namočíme do studené vody.

3. V kovové míse prošleháme žloutky s moučkovým cukrem a medem, pomalu přiléváme teplé mléko a prošleháváme. Mísu přesuneme nad hrnec s horkou vodou a pokračujeme ve šlehání, dokud nemá směs krémovou konzistenci. Přimícháme želatinu a prošleháváme, dokud směs nezchladne.

4. Vmícháme šlehačku a část karamelu s ořechy. Necháme zamrazit po dobu pěti hodin v silikonové formě.

Podáváme ozdobené zbylým nasekaným karamelem.

Krůtí rolády s náplní z pekanových ořechů, fíků a šunky

Příprava: 30 minut + pečení 40 minut

Pro 4 osoby

* 4 velké plátky krůtího masa

* sůl

* pepř

* 1 malá cibule

* 2 stroužky česneku

* 3 plátky šunky

* 100 g pekanových ořechů

* 2 sušené fíky

* 2 lžíce olivového oleje

* čerstvý rozmarýn

1. Krůtí maso omyjeme, osušíme a naklepeme. Plátky osolíme a opepříme. Troubu předehřejeme na 200 °C.

2. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kostičky, česnek nasekáme, šunku nakrájíme na proužky, ořechy a fíky nakrájíme na malé kousky.

3. Na oleji orestujeme cibuli a nasekaný česnek, přidáme šunku, ořechy a fíky a společně prohřejeme.

4. Směs rozdělíme na krůtí plátky, pevně zavineme, spíchneme párátkem nebo převážeme nití.

5. Rolády vložíme do pekáčku, osolíme opepříme, posypeme rozmarýnem a podlijeme vodou. Pečeme asi 40 minut, během pečení přeléváme výpekem.