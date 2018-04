Čtenářský recept: Babiččin poctivý ořechový dort

Doba přípravy: 3 hodiny

Množství: 12 kusů

Na těsto:

10 vajec

½ kg cukr krupice

10 polévkových lžic vody

1 rovná kávová lžička prášku do pečiva

1 kávová lžička skořice

½ kg polohrubé mouky

15-20 dkg sekaných ořechů (ne mletých, jinak by bylo potřeba změnit poměr mouky)

Na krém:

2 másla

1 puding

½ litru mléka

1 vanilkový cukr

1 čokoláda na vaření, kakao

2 lžíce oleje

kousek ztuženého tuku

Náplň:

rum

marmeláda

Ozdoba:

sekané ořechy

dekorativní cukrářské kuličky

Postup:

1. Smícháme vejce, vodu, cukr a ušleháme do pěny (šlehačem cca 7-8 minut).

2. V další misce smícháme ořechy, mouku, prášek do pečiva a skořici.

3. Obě směsi smícháme dohromady.

4. Dortovou formu (můžeme použít různé tvary) vymažeme sádlem, nalijeme do ní hmotu a pečeme v troubě na 160 – 170° asi hodinu.

5. Vychladlý korpus prokrojíme dvakrát až třikrát.

6. Spodní plát pokapeme rumem a potřeme marmeládou (nejlepší je domácí meruňková či rynglová).

7. Ostatní pláty potřeme krémem a naskládáme na sebe.

8. Svrchní plát potřeme marmeládou, ale jen lehce – pouze zatřeme póry (při větším množství marmelády by se čokoláda odloupala). Na marmeládu nalijeme rozpuštěnou čokoládovou polevu a dlouhým nožem rovnoměrně rozetřeme.

9. Necháme zaschnout a poté ozdobíme ze všech stran (i zboku) krémem, ořechy a dekorativními cukrářskými kuličkami.

Krém

10. V ½ litru mléka rozpustíme 12 dkg cukru krupice, přidáme pudinkový prášek a uvaříme.

11. Máslo nakrájíme na kousky a nalijeme na ně prochladlý krém.

12. Přidáme vanilkový cukr, trošku rumu a vyšleháme do krému.

13. Můžeme oddělit část krému a přidat do ní kakao, vznikne nám tak tmavší krém pro zdobení.

Poleva

14. V kastrolku smícháme čokoládu, 2 polévkové lžíce oleje, kousek ztuženého tuku. Ponoříme do vodní lázně a necháme rozpustit. Pokud bude směs příliš řídká, přidáme kakao.

Poznámka:

Tento dort nám pekla babička již od doby, kdy jsme byli malé děti. I přesto, že se vždy jednalo o ten samý recept, vždycky jsme byli překvapení, jaký dort dostaneme tentokrát. Babiččina fantazie totiž byla velmi pestrá, a tak jeden rok vyrobila vláček, traktůrek, jindy motýla, berušku, knížku, či kalkulačku.