Čtenářský recept: Ořechové mušličky

Doba přípravy: 2 hodiny

Množství: 80 kousků

Na těsto:

300 g hladké mouky

100 g jemně mletých vlašských ořechů

125 g moučkového cukru

10 g vanilkového cukru

1 vejce

200 g másla

Na náplň:

1 bílek

1 lžíce citronové šťávy

120 g moučkového cukru

40 g jemně mletých vlašských ořechů

40 g jemně mletých lískových ořechů

70 g půlek lískových ořechů

70 g na hrubo nasekaných vlašských ořechů

70 g čokoládových vloček nebo hořké čokolády nasekané nahrubo

moučkový cukr na obalování

1. Všechny suroviny zpracujeme na hladké těsto, které zabalíme do potravinářské folie a dáme na 2 hodiny vychladit do lednice. Během chlazení těsta připravíme náplň do mušliček.

2. Z bílu ušleháme sníh a postupně do něj zašleháme citronovou šťávu a moučkový cukr. Vařečkou do bílku opatrně zamícháme všechny ořechy a čokoládu.

3. Těsto rozválíme na plát silný 3 mm a vykrajujeme z něj kolečka o průměru 4 cm. Na každé kolečko položíme náplň a přehneme je na půlku. Okraje k sobě přitlačíme.

4. Klademe na plech vyložený pečicím papírem v nevelkých rozestupech. Pečeme 15 až 20 minut v troubě vyhřáté na 160°C. Po vytažení z trouby necháme lehce vychladnout na roštu a obalujeme v moučkovém nebo vanilkovém cukru.

Poznámka: Recept na ořechové mušličky jsem získala v Bavorsku a od té doby zdomácněl i v naší rodině. Mušličky jsou úžasně křehké a velmi ořechové, ty jsou součástí nejen těsta, ale i náplně.