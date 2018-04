Orální sex: muži nám prozradili, co je zaručeně uspokojí

Když kolega na webu pro pány zveřejnil návod, kterak nejlépe uspokojit ženu ústy, napadlo nás, zda by i naše čtenářky nezajímalo, jak naopak nejlépe na muže. Nic vulgárního, ale praktické rady, nikoliv jen typu: umýt partnera a vyčistit si zuby.

Bylo jasné, že sexuolog nám tentokrát moc nepomůže, protože věda nemá důvod zkoumat ideální techniku orálního sexu. Sexuolog Petr Weiss nám jen mohl potvrdit známou pravdu, že jen velmi málo žen poskytování orálního sexu muži těší či vzrušuje. "Neexistují výzkumy, ale klinická praxe ukazuje, že většina žen přistoupí na felaci ze dvou důvodů. První je, aby ho potěšily, protože ho milují. Druhým důvodem je to, že je k tomu partner nutí."



Napadlo nás tedy, že se poptáme v pornobranži. Kdo jiný než pornoherečka má ty nejbohatší zkušenosti a mohla by se podělit o tajné fígle. "Při natáčení se dělá všechno na efekt, takže při orálním sexu nemůžete přemýšlet, jestli se to muži líbí nebo co a jak zlepšit, aby byl partner spokojený. Snažíte se totiž vyhovět režisérovi," svěřila se známá česká star, která však nechtěla, abychom zveřejnili její jméno.

Kdo odpovídal Roman, 29 let, account manager,

Miroslav, 24 let, provozní v hotelu,

Petr, 30 let, reklamní pracovník,

Ondřej, 23 let, administrativní pracovník,

Jakub, 32 let, obchodní ředitel

Jenomže k čemu nám, obyčejným ženám, bude nakonec zkušenost pornohvězd? A tak jsme se shodly na tom, že bude nejlepší, když si uděláme anonymní minianketu mezi našimi kamarády a známými. Zeptaly jsme se dvanácti mužů, z nichž pět dokonce souhlasilo s uvedením v článku.

Sice jsme se z ankety nedozvěděly žádné extra finty, nicméně pár dobrých rad a poučení přece:

1. Žena zaboduje fantazií

Především vítězí odvaha a fantazie a samozřejmě nadšení a chuť k orálním sexu. Až poté přichází na řadu technika a způsob, kterým svého partnera žena uspokojuje. Obojí prý jde ruku v ruce.

2. Klidně si dejte na čas

Většina pánů přiznala, že vítají delší hlazení a laskání po celém těle s výjimkou jejich chlouby. Ženy si podle nich často myslí, že muži mají erotogenní zóny pouze v rozkroku, a tak se na tuto oblast vrhnou, aniž by se věnovaly i jiným partiím. "Když na to jde partnerka pomalu, dotýká se mě všude možně, jen ne v rozkroku, a tohle trvá tak deset patnáct minut, je to prostě k zbláznění," říká Roman.

3. Penis není všechno

"Líbí se mi hlazení na vnitřní straně stehen nebo lehké líbání na krku," prozrazuje Petr. "Na mě zase funguje polibek v místě, kde mám jizvu po operaci apendixu," dodává Ondřej.





4. Zapojte i jazyk

Podle dotázaných mužů si ženy často myslí, že stačí pohyby hlavou nahoru a dolů, a muž bude spokojený. Pouhé mechanické pohyby však rozkoš nezaručí. "Ocením, když při tom slečny umí zároveň použít svůj jazyk," tvrdí Ondřej a dodává, že nápadům se meze nekladou. Může špičkou jazyka kroužit či se jen zlehka dotýkat. "A nemusí se soustředit jen přímo na penis, ale i na nejbližší okolí, například třísla či varlata," upozorňuje Miroslav.

5. Ruka jako pomocník

Kromě nejrůznějších jazykových hrátek muži vítají také, podpoří-li žena prožitek sáním a použitím rukou. "S rukama to ale zase nemusí moc přehánět. Stačí, když si jen občas vypomůže. Třeba ve chvíli, kdy si potřebuje odpočinout či se nadechnout," vysvětluje Petr.

6. Méně je někdy více

Není zapotřebí příliš rychlých pohybů, tvrdí pánové. Občas dokonce, jak někteří upozorňovali, může dojít k jemnému "spálení" nebo natržení tenké kůže. "Ženy mají občas pocit, že nám to musí dělat co nejrychleji," říká Jakub. "Já mám také raději pomalejší a táhlé pohyby," popisuje Petr, zatímco Miroslav má raději pohyby rychlejší.

Pokud si žena není frekvencí jistá, nejlépe udělá, bude-li sledovat partnerovy reakce, případně se na to otevřeně zeptá. Na druhou stranu na otázku: Jak hluboko se v ústech cítí nejlépe, odpověděli dotazovaní, že čím hlouběji, tím lépe. Do jednoho se však shodli, že partnerku nechtějí trápit a navozovat jí nepříjemné pocity.

7. Zeptejte se na vychytávky

Naši dotázaní se svěřovali s tím, co konkrétně mají v oblibě oni. Jakub tak přiznal líbání se s partnerkou i těsně po vyvrcholení, což prý podle jeho zkušeností hodně mužů nedělá. Marek zase řekl, že pouze orální stimulací vyvrcholení nedosáhne. "Jsem obřezaný a citlivost tedy není taková, jako u neobřezaných mužů."

Někteří, jako třeba Jakub, mají raději jemnější stisk. "Mně je daleko příjemnější jemnější zacházení, pozvolné přejíždění rukou a jemné vzrušování uvolněným jazykem," zdůrazňuje. Jiní preferují spíše pevný, jako třeba známý pornoherec Robert Rosenberg.

8. Pozor na zuby

Většině "našich" pánů vadí partnerčiny zuby. "Ocením, pokud to žena zvládne, aniž by o mě zavadila jediným zoubkem," říká Roman. Naopak jako příjemnou, nikoliv však nutnou, označují masáž.

9. Sexy prádlo

I pěkné prádlo s prožitkem sexu včetně orálního souvisí, ač nepřímo. Co má žena na sobě, je pro pány také důležité, i když ne podstatné. "Je rozdíl, jestli to jsou bombarďáky, jaké nosí moje babička, nebo nějaké pěkné a sexy prádlo. To je pak chuť mnohem větší," tvrdí Miroslav.

10. Nepřestávat

Pokud to dotyčná ráda zvládne, neměla by po vyvrcholení přestávat. Stačí jen zvolnit tempo. Prožitek z orgasmu je prý pak mnohem silnější.

