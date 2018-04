Orální sex i líbání zvyšují riziko orofaryngeální rakoviny

Mnoho lidí se mylně domnívá, že orální sex je bezpečný nejen z hlediska početí, ale že při něm ani nehrozí přenos pohlavních nemocí. K nechtěnému početí v tomto případě opravdu nedojde, pravděpodobnost nakažení lidským papillomavirem (dále jen HPV), ale také chlamydiemi či kapavkou je však vysoká.

Američtí experti se domnívají, že vzrůstající obliba orálního sexu a vyšší promiskuita za posledních pár desetiletí stojí i za nárůstem případů rakoviny úst a krku, neboť HPV je hlavním spouštěčem těchto typů rakoviny.

Orálním sexem se šíří virus HPV

"Vypadá to jako docela správná souvislost, že více sexuální aktivity, konkrétně orální sex, je spojen se zvýšením HPV infekce," řekl doktor Greg Hartig, profesor otolaryngologie (chirurgie hlavy a krku) z Wisconské univerzity v Madisonu.

I když se podle doktora Williama Lydiatta z Nebraské univerzity ve městě Omaha celkový výskyt rakoviny hlavy a krku snižuje, počet případů rakoviny krčních mandlí a kořene jazyka se u lidí s HPV infekcí za poslední desetiletí zvýšil.

"Nyní se to dostalo až k bodu, když 60 až 70 procent všech případů rakoviny krčních mandlí v USA je spojeno s HPV," upozornil doktor Lydiatt.

S počtem nakažených HPV přibývá i nádorů

Ačkoli je podle lékařských odborníků spojitost mezi HPV a tímto typem rakoviny nepopiratelná, souvislost s orálním sexem je silná, ale trošku spekulativní. HPV způsobuje u žen rakovinu děložního čípku a u obou pohlaví rakovinu konečníku, která hrozí zejména při análním styku.

Orofaryngeální rakovina Jedná se o nádory krku, mandlí a kořene jazyka.

Faktem však je, že jak vzrůstá počet nakažených HPV, vzrůstá i počet nádorů krku, mandlí, kořene jazyka a samozřejmě děložního hrdla a konečníku, prostě všude, kam se virus může z pohlavních orgánů přenést.

Studie z roku 2007 uveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že riziko určitých typů rakoviny souvisí s mírou promiskuity. Mladší lidé s rakovinami hlavy a krku s pozitivními testy na orální HPV infekci měli podle tohoto výzkumu vyšší počet vaginálních a orálních sexuálních partnerů za život.

Šest nebo více orálně sexuálních partnerů bylo spojeno s 3,4 krát vyšším rizikem pro orofaryngeální rakovinu (rakovina kořene jazyka, zadní části krku nebo krčních mandlí) a spojitost se dále zvyšovala s počtem sexuálních partnerů, přičemž riziko se zvyšovalo už od čtyř sexuálních partnerů za život.

Virus se možná přenáší i líbáním

Vědci rovněž vypozorovali, že počet případů rakoviny krčních mandlí a kořene jazyka se od roku 1973 každým rokem zvyšoval. Uvedli, že "široce rozšířené praktiky orálního sexu mezi adolescenty mohou být přispívajícím rizikovým faktorem tohoto zvýšení."

Výsledkem této studie bylo zjištění, že orální sex je silně spojen s orofaryngeální rakovinou, přičemž vědci nevyloučili i přímý přenos z úst do úst v podobě takzvaného francouzského líbání.

Podle Amerického centra pro kontrolu a prevencí nemocí (CDC) počet lidí praktikujících orální sex stoupá. Čísla z roku 1992 ukázala, že praktikují asi tři čtvrtiny mužů ve věku mezi 20 a 39 lety a téměř 70 procent žen ve věku 18 až 59 let. Porovnatelná čísla z roku 2002 ukázala, že orální sex praktikovalo přibližně 90 procent mužů a 88 procent žen ve věku mezi 25 a 44 lety.

Ochrana? Očkování nebo stálý partner

Dobrou zprávou je, že zhoubné nádory spojené s HPV (například rakovina krku a hlavy) jsou mnohem lépe vyléčitelné, a to i když jsou obvykle diagnostikovány v pozdějším stadiu, než typy rakoviny spojené s kouřením a pitím alkoholu.

"Asi 85 procent nekuřáků s HPV pozitivními nádory přežije," řekl doktor William Lydiatt z Omahy a dodal, že pro ty mladší existuje vakcína proti HPV infekci.

"Nepomůže těm, co už infekci mají, ale mohla by pomoci těm, kteří ještě nejsou nakaženi tímto všudypřítomným virem," sdělil doktor Lydiatt. Lidem, co se chtějí chránit před nebezpečným HPV virem, zdravotníci radí mít sex jen se stálým partnerem. Ani kondomy nedávají dokonalou ochranu, protože nezakrývají celou genitální oblast.

Fakta o lidském papillomaviru Jde o běžně se vyskytující virus (80 procent žen se během života nakazí), který však může vážně ohrozit zdraví. Existuje více než 100 typů HPV a asi 30 až 40 z nich postihuje genitální oblast. Většina žen se dokáže HPV zbavit pomocí vlastní imunity, pokud ne, může infekce vést až k rakovině děložního čípku. HPV se však mohou nakazit i muži při jakémkoli kontaktu s genitáliemi postiženého člověka. Infekce se neprojevuje žádnými příznaky, proto se velmi snadno přenáší dále. Více než 70 procent HPV infekcí se vyskytne u lidí ve věku 15 až 24 let, mnoho se jich nakazí během prvních tří let pohlavního života. HPV je vysoce nakažlivý, nakazit se může kdokoli a kdykoli během celého života při jakékoli pohlavní aktivitě.

