Sexem tráví šťastný člověk 106 minut denně, prací jen půl hodiny

Aktivní den na téma optimální náplň pro štěstí člověka byl stanoven na 16 hodin, průzkumu se zúčastnilo 909 lidí a výsledky výzkumníci zveřejnili v Journal of Economic Psychology (citují ji také stránky Jakobovy Univerzity v Brémách).

Nejvíce by se měl člověk věnovat sexu (106 minut), poté společenským kontaktům (82 minut), relaxaci (78), jídlu (75), meditaci/modlení (73), cvičení (68), telefonování (57) a sledování televize (55).

Denně by měli lidé také věnovat vždy kolem 40 minut přípravě jídla, domácímu využívání počítače, domácím pracím, péči o děti a zdřímnutí si. Jen 36 minut by šťastnému člověku měla každý den zabrat práce a jen 33 minut dojíždění do ní, tvrdí výzkumný tým v čele s výzkumníky Sébastienem Pokuttou a Christianem Krollem.