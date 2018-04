Opravdu potřebujeme plastické operace?

Psal se rok 1987 a do kin přišel filmový trhák Hříšný tanec, ve kterém dostali hlavní roli Jennifer Grey spolu s Patrickem Swayzem. Baby s kudrnatým mikádem, ostře řezaným nosem a plachým pohledem musela během prázdninového pobytu v horském letovisku nacvičit profesionální taneční vystoupení. Tahle role herečku proslavila. Do té doby dostávala jen samé nevýznamné party. Producentům se zdála jednou moc malá, podruhé zase příliš stará. Vadil jim i její výrazný nos.

Hvězdná kariéra Jennifer Grey mohla odstartovat. Ale nestalo se. Herečka podlehla tlaku okolí a nechala si zmenšit nos – právě tu část obličeje, která na ní byla tak roztomilá. Operace se přitom bála. Měla strach ze změny výrazu obličeje. Její obavy se vyplnily. Po zákroku sice měla nos "běžné velikosti", ale zároveň ztratila to, co ji dělalo jinou a mladší. Velkou roli už nikdy nedostala a sama přiznala, že jí plastika nosu v kariéře uškodila.

Miláčku, mám si nechat upravit uši, nebo nos?

Zatímco před pár lety jsme o plastických operacích obličeje četli jen v souvislosti s bohatými hollywoodskými celebritami, dnes nejsou ničím výjimečným ani u běžných lidí. Na kosmetické zákroky chodí ženy i muži. O tom, jak velký zájem o úpravy obličeje máme, svědčí diář uznávaného plastického chirurga Jana Měšťáka. Plno má až do února příštího roku.

Za to, že nám lékaři upraví tvar rtů, nosu, očí nebo uší, neváháme utratit desítky tisíc korun. Myslíme si, že zásah chirurga nám zvedne sebevědomí, přinese obdiv ostatních i úspěch v práci. Vždyť statistici spočítali, že krásní lidé vydělávají více peněz a mají víc pracovních příležitostí. Tak proč to nezkusit? Ale Jennifer Grey ukazuje, že s plastikou vždy nemusí přijít větší úspěch. Její operace přitom nebyla špatně provedená, aby ji mohla reklamovat. Lékaři z ní "jen" udělali někoho jiného. Není sama.

Celebrity nerady veřejně přiznávají, že za sebou mají plastiku nebo jiný kosmetický zákrok v obličeji. Ale na některých to vidí i laik. Šestačtyřicetiletá herečka Hunter Tylo vypadá, jako by měla obličej umělý – bez jediné vrásky, udivený výraz, plné rty, které nejsou vůbec smyslné, jak je asi chtěla mít. Zpěvačka Victoria Beckham má zase na většině fotek stále stejně strnulý výraz a moc se nesměje. Zákroky plastických chirurgů se také nechlubí. Při pohledu na obličej téhle dříve docela sympaticky vyhlížející dívky s trochu širším nosem je jasné, že se změnila. A nebude to jen tím, že výrazně zhubla.

Plastika dnes dokáže zázraky. S trochou nadsázky sedá říct, že když máme peníze, chirurgové nám změní na obličeji téměř vše k nepoznání. Ale v tom kouzlo plastické chirurgie není. "Operace se nesmí dělat tak, aby to někdo poznal a ženy sepo nich změnily. Ony musí vypadat po zákroku tak, jako že jsou dobře zrekreované," vyznává zásadu Jan Měšťák. Čtyřicet procent klientek, které za ním přijdou s požadavkem na zákrok v oblasti obličeje, odmítá. Jednoduše proto, že žádný zásah vůbec nepotřebují.

I "ošklivka" je zajímavá

Zpěvačka a herečka s ostře řezaným nosem Barbra Streisand vyhrává zároveň ankety o nejošklivější i nejkrásnější herečku. "Proč bych si nechala dělat dokonalý obličej. Už bych to nebyla já," říká. Je vidět, že i na "vadách" krásy se dá vydělávat. Cindy Crawford díky znaménku u rtu prorazila v modelingu. I jí radili odstranit ho.

Existují přirozenější a šetrnější způsoby, jak vypadat mladistvě i bez zákroku lékaře. "Katastrofa je gravitace. Obličej si proto musíte ‚vytahovat‘ neustálým úsměvem," radí herečka Catherina Zeta Jones.