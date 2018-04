Opravdu jediná cesta jak zhubnout

Pokud vás právě napadlo, že si pořídíte orbitrek a za pět minut třikrát v týdnu docílíte kýžených tvarů a redukce hmotnosti, tak vás musím zklamat.

Za pět minut si tělo ani neuvědomí, že něco dělá. To si uvědomí tak za dvacet minut, u žen to bude trvat ještě déle. Zkrátka to chce aspoň hodinu tvrdě makat, buď v posilovně, nebo běhat, nebo aspoň desetkrát obejít park. A ne jen jednou v týdnu, ani dvakrát, dokonce ani třikrát.

Tělo, které si léta zvykalo na ukládání zásob na horší časy, si nezvykne na zbavování zásob při cvičení jednou nebo dvakrát za týden. Nejlepší je dělat každý den něco.

Výmluvy, že není čas, se neberou, protože to jsou jen výmluvy, jen si to přiznat.

Pro ilustraci: kdo bydlí v paneláku třeba v šestém patře, ať nejede výtahem, ale jde pěšky. A až to vyšlape s jazykem na vestě, mám pro něj dobrou zprávu. Spálil asi tolik kalorií, kolik měl rohlík k snídani (suchý). Na spálení másla a salámu je potřeba to vyšlapat ještě aspoň jednou, spíš víckrát (podle koleček salámu a vrstvy másla).

Jiří Devera, Olomouc