Konečně nebojuji s potravinami a jídlem, říká Oprah Winfreyová

Před dvěma lety se jí podařilo zhubnout a váhu si několik měsíců udržet. Pak ale měla úraz kotníku, nemohla se hýbat a její váha stoupla.

„Jedla jsem bagety a tortily a nehýbala jsem se. Všechna ta shozená kila jsem znovu nabrala a vážila jsem dokonce ještě víc,“ popsala Oprah v rozhovoru pro magazín People.

Pak jí prý z nebe spadla velmi zajímavá nabídka na kurz hubnutí a rozhodla se, že do ní půjde, ačkoli do té doby diety řešila hlavně doma. Zapojila se do kurzu, ve kterém se jeho účastníci měli naučit jíst střídměji a počítat, kolik kalorií denně snědli.

Po letech se konečně dočkala toho, že zhubla a váhu si udržela, byť tomu na počátku kurzu sama nevěřila. „Mohla jsem přitom jíst můj tolik oblíbený chleba, dát si občas chipsy a dokonce každý večer pít víno,“ pokračovala.

„Konečně žiji v míru se všemi potravinami na světě,“ smála se Winfreyová, která má jasně daný jídelníček. Může v něm hodně experimentovat, musí se však vyhýbat tukům a zapomenout na pravidelný přísun sladkých potravin. Teď jí zkrátka všechno, ale s mírou.

„Ráno si dávám bílky ze dvou vajec a žloutek z jednoho vejce a k tomu malý kousíček chleba. K obědu si dávám salát na všechny způsoby. Miluji mrkev a červenou řepu a vždy to zaliji jen jednou malou lžičkou olivového oleje. To je velmi důležité. Velká lžíce už je moc. A pak si dám polévku. Tu absolutně miluji. Dávám si všemožné polévky. A pak mám do večera klid. Nemám hlad. A k večeři si připravím krevety se salátem nebo rybu. A někdy, když mám přes den přeci jen hlad, dám si rýžové placičky,“ doplnila slavná moderátorka.

