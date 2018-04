Oplodnění ze zkumavky slaví 30. narozeniny

Během října 1977 se britským vědcům v laboratořích v Oldhamu podařilo v kultivační misce spojit vajíčko Louisiny matky se spermiemi a po dvou dnech přenést vzniklá embrya zpátky do matčiny dělohy. Za devět měsíců přišla na svět Louisa. Díky jedné z metod asistované reprodukce, známé jako in vitro fertilizace (IVF) neboli oplodnění ve zkumavce. Příští rok bude mít Louisa třicáté narozeniny.

Neplodnost, epidemie 21. století

Počet dětí takto narozených neustále stoupá. Problém s neplodností se u nás týká každého šestého páru. Celosvětově se pomocí umělého oplodnění narodí každý rok asi sto tisíc dětí. Od narození Louisy se takových dětí narodilo přibližně jeden milion. A předpokládá se, že situace s neplodností se bude nadále zhoršovat.

„Nedobrovolná bezdětnost je jednou z příčin poklesu porodnosti v Evropě,“ říká prof. Jonathan Grant, který se v Praze účastnil semináře na téma Demografie a asistovaná reprodukce. „Vzhledem k tomu, že neplodnost párů z mnoha známých důvodů roste, předpokládám, že úměrně k poklesu porodnosti bude poptávka po asistované reprodukci stoupat. Navíc se o svých potížích páry obvykle dozvědí, až když chtějí dítě, řekněme kolem třiceti let věku ženy. Začnou se tak léčit pozdě, a pokud bez efektu, podstoupí nakonec mimotělní oplodnění,“ vysvětluje.



Co způsobuje neplodnost?

Příčiny neplodnosti bychom mohli spojovat se špatným životním prostředím, stále se zrychlujícím životním tempem a s ním souvisejícími návyky – kouřením, alkoholem, nezdravou stravou a stresem. Všechny tyto faktory vedou k ukládání jedovatých látek v organismu, které narušují hormonální i imunitní systém. Ani novodobý trend „mateřství po čtyřicítce“ šance na otěhotnění nezvyšuje - v tomto věku je pravděpodobnost méně než čtvrtinová. Naopak vzrůstá riziko genetických vad.

„Oficiálně se za neplodný pár označuje ten, kterému se ani po roce pravidelných nechráněných styků nedaří dítě počít, říká MUDr. Helena Brožková. „Po této době by měl pár vyhledat lékaře nebo navštívit jedno z center asistované reprodukce, u nás je jich kolem dvaceti,“ radí.

Léčba krok za krokem

Každý, kdo se rozhodne mít dítě za každou cenu, se musí připravit na množství časově náročných vyšetření a léčbu, která může trvat několik měsíců, ale i let. Nejprve je nutné zjistit, zda je příčina neplodnosti na straně muže, či ženy. Obvykle se začíná u muže. Spermiogram během několika minut ukáže, jakým směrem se bude léčba ubírat. Pro stanovení diagnózy u ženy je třeba hormonální profil, cytologie, kultivační a mnohá další vyšetření.

„Nejčastějším problémem u žen je neprůchodnost vaječníků, různé děložní vady nebo hormonální poruchy,“ popisuje MUDr. Brožková. „ U mužů neplodnost souvisí s poruchami tvorby spermií - úbytkem či špatnou kvalitou spermatu, nebo s uzávěrem vývodných semenných cest,“ dodává.

IVF, poslední naděje

Pokud se ani u jednoho z partnerů neobjeví žádný závažný problém, vždy se postupuje od co nejjednodušších metod k těm složitějším. Jedná-li se však o některou z výše uvedených poruch, přichází na řadu mimotělní oplodnění. Pacientka dostane předepsané pilulky, injekční roztoky, případně čípky, které mají načasovat menstruační cyklus.

V den naplánované ovulace přichází pár do centra. Ženě jsou operativně odebrána vajíčka, která se pak ve zkumavce spojí se spermiemi partnera. Asi po dvou až třech dnech se nejlepší embrya, maximálně dvě, přenesou zpět do dělohy. Tento zákrok je zcela bezbolestný a provádí se při plném vědomí. A nezbývá než vyčkávat.

Po dvou týdnech se provádí těhotenský test, který určí úspěšnost pokusu. Pokud se vše podaří, následuje dalších několik týdnů napjatého očekávání. Skutečným potvrzením těhotenství je až srdeční akce plodu na ultrazvuku.

V opačném případě musí pár tři měsíce čekat a opakovat pokus znovu. Pojišťovna hradí tři takové cykly léčby, pak už musí každý sáhnout do své kapsy. A skutečně to není levná záležitost. Jeden takový cyklus vyjde na třicet až čtyřicet tisíc korun.

Léčba neplodnosti pomocí oplodnění ve zkumavce je časově, finančně, fyzicky a zejména pak psychicky velice náročná pro oba partnery, kteří se rozhodnou snažit o potomka, přestože jim to příroda neumožnila. Moderní výzkum se takovýmto párům snaží jejich boj co nejvíce ulehčit. Zaměřuje se na vývoj nových léků a metod, které by byly méně bolestivé a vyčerpávající, umožnily by léčbu doma v soukromí, a hlavně které by byly v důsledku mnohem efektivnější.