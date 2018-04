Opilé cukroví: provoňte si domov rumem a koňakem

Medové trubičky s vaječným koňakem

Příprava: 15 minut + odležení 24 hodin + pečení 7 minut + dokončení 1 hodina

* 500 g hladké mouky

* 200 g cukru moučka

* špetka jedlé sody

* 200 g rozehřátého medu

* 3 žloutky

* 4 lžíce mléka

* sádlo nebo ztužený tuk na promaštění kovových trubiček

* 100 g čokolády na vaření

* 1 lžíce ztuženého tuku

1. Mouku prosejeme s cukrem a sodou, promícháme s medem, žloutky a mlékem. Zpracované těsto necháme zabalené v potravinové fólii den odležet.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Kovové trubičky namažeme sádlem nebo jiným tukem.

3. Těsto rozválíme do tenka, nakrájíme na čtverečky, natočíme na namazané trubičky a dáme péct na 6-7 minut.

4. Trubičky pečeme na plechu po deseti kusech, po upečení je ještě teplé stáhneme. Kovové trubičky před dalším použitím znovu pomažeme tukem a upečeme další várku.

5. Vychladlé trubičky namočíme nejdříve jedním koncem do rozehřáté čokolády, necháme na pečicím papíru ztuhnout a pak namáčíme druhý konec trubiček.

6. Takto připravené trubičky uložíme do chladu a pak plníme připraveným krémem.

Namazané dortíčky

Příprava: 15 minut + odležení 24 hodin + pečení 5-7 minut + dokončení 2 hodiny

* 250 g hladké mouky

* 100 g cukru moučka

* špetka skořice

* 100 g mletých vlašských ořechů

* 250 g másla

* 1 vanilkový cukr

* bílý krém (viz základní krém u košíčků níže bez kakaa)

* ořechovice

* mleté vlašské ořechy

* čokoládová poleva

1. Prosejeme mouku s cukrem a skořicí. Směs promícháme s mletými oříšky, pokrájeným máslem a vanilkovým cukrem a zpracujeme těsto, které necháme zabalené odležet 24 hodin. Těsto má být mastné a hutné.

2. Troubu rozehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

3. Těsto je lepší vyvalovat mezi dvěma fóliemi nebo mezi rozříznutými plastovými sáčky. Z vyváleného těsta vykrajujeme malá kolečka o průměru asi dva centimetry. Klademe je na plech v dostatečné vzdálenosti, protože při pečení se rozjedou.

4. Upečená kolečka slepíme po třech. První kolečko ozdobíme krémem, přiklopíme druhým, pomažeme ořechovicí za pomoci mašlovačky. Spodek třetího kolečka namažeme krémem a přiklopíme na rumem potřené kolečko.

5. Slepená kolečka se okraji protáhnou krémem a vyválí v nastrouhaných oříšcích.

6. Obalené dortíčky se pak lžičkou ozdobí rozehřátou čokoládovou polevou a posypou zdobením.

Linecké košíčky pod vlivem

Příprava: 15 minut + pečení 5-7 minut + dokončení 2 hodiny

Těsto:

* 500 g hladké mouky

* 150 g cukru moučka

* 1/2 balíčku prášku do pečiva

* 250 g másla

* 1 vanilkový cukr

* 2 vejce

Náplň I.:

* rybízová marmeláda

Náplň II. :

* 300 g vlašských ořechů

* 200 g cukru moučka

* 6–8 lžic rumu

Náplň III.:

* 2 vejce

* 140 g cukru krystal

* 3 lžíce rumu

* 500 g másla

* 3 lžíce kakaa

Zdobení:

* 200 g čokolády na vaření

* 2 lžíce ztuženého tuku

* plátky mandlí nebo cukrářské zdobení

1. Mouku prosejeme s cukrem a práškem do pečiva, přidáme pokrájené máslo, vanilkový cukr a vejce. Zpracujeme těsto a necháme ho den odležet.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C. Z těsta odebíráme malé kousky a v tenké vrstvě je vtlačíme do formiček.

Formičky není třeba vymazávat.

3. Pečeme podle velikosti 5-7 minut. Ještě teplé košíčky opatrně vyklepneme a necháme vychladnout.

4. Rybízovou marmeládu dobře rozmícháme, případně trochu naředíme. Vlašské ořechy promícháme s cukrem moučka a 6-8 lžícemi rumu.

5. Ve vodní lázni vyšleháme vejce s cukrem do zhoustnutí, zchladíme, všleháme rum, máslo a kakao.

6. Cukrářským sáčkem postupně naplníme košíčky trochou marmelády, pak větší kuličkou ořechové směsi a nakonec ozdobíme krémem. Dáme do chladu ztuhnout.

7. Ve vodní lázni rozehřejeme čokoládu a ztužený tuk.

8. Vychlazené košíčky máčíme v čokoládě, ozdobíme plátkem mandle nebo kuličkami a necháme vychladit.

Rumové kokosky

Příprava: 30 minut + pečení 20-25 minut + dokončení 2 hodiny

Kolečka:

* 250 g hladké mouky

* 75 g cukru moučka

* 1 lžička prášku do pečiva

* 125 g másla

* 1 žloutek

* 1 vanilkový cukr

Kokosky:

* 4 bílky

* 200 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 250 g strouhaného kokosu

* 2 lžíce tvarohu

* rybízová marmeláda

* 200 g čokolády na vaření

* 2 lžíce ztuženého tuku

* krém s kakaem a rumem (recept viz linecké košíčky)

1. Mouku prosejeme s cukrem a práškem do pečiva, přidáme pokrájené máslo, žloutek a vanilkový cukr.

Zpracujeme těsto, které necháme 1 den odležet.

2. Troubu předehřejeme na 160 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Z bílků ušleháme tuhý sníh, přišleháme cukr, vmícháme kokos a vetřeme tvaroh.

3. Lžičkou děláme na plech menší hrudky a pečeme je asi 20 minut ve vyhřáté troubě.

4. Po upečení roztřepené okraje kokosek okrájíme vykrajovátkem, kterým tvoříme kulaté tvary.

5. Teplotu v troubě zvýšíme na 180 °C, těsto rozválíme, vykrajujeme kolečka a pečeme 5-7 minut dozlatova.

6. Vychladlá kolečka ozdobíme po obvodu kroužkem krému (cukrářským sáčkem), vzniklý otvor vyplníme marmeládou.

7. Na kolečka s krémem a marmeládou přiklopíme kokosky a dáme je vychladit.

8. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu a ztužený tuk.

Kokosky namáčíme v čokoládě, přebytečnou čokoládu ze spodu kokosky stíráme špejlí a necháme zatuhnout na pečicím papíru.

Opilý Izidor

Příprava: 20 minut + pečení 15-18 minut + dokončení 2 hodiny

Těsto:

* 70 g hladké mouky

* 2 a 1/2 lžíce kakaa

* 1/2 prášku do pečiva

* 4 vejce

* 150 g másla

* 150 g moučkového cukru

* 120 g mletých vlašských ořechů

Krém I.:

* 200 g cukru moučka

* 120 g vlašských ořechů

* 150 ml rumu

Krém II.:

* 180 g másla

* 120 g moučkového cukru

* 1 vejce

* 200 g čokolády na vaření

* 2 lžíce ztuženého tuku

1. Prosejeme mouku s kakaem a práškem do pečiva. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

2. V míse ušleháme máslo, cukr a žloutky do pěny. Postupně přimícháme mouku s kakaem a práškem do pečiva, vmícháme sníh. Těsto rozetřeme na pečicí papír a pečeme asi 15-18 minut.

3. V míse smícháme cukr s vlašskými ořechy a rumem, hmotu namažeme na vychladlou placku a odložíme do chladu.

4. Změklé máslo vyšleháme s moučkovým cukrem a vejcem, krém natřeme na ořechovou směs a znovu dáme vychladit.

5. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu se ztuženým tukem, promícháme, necháme trochu zchladnout, nalijeme na druhou vrstvu krému a rozetřeme.

6. Izidora necháme do druhého dne rozležet, před podáváním krájíme horkým nožem na malé kostičky.