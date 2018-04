Má srdeční vadu, po druhé operaci si troufla i do Himálaje

Vrozená srdeční vada Je to anomálie srdce nebo velkých cév přítomná již při narození, a to: jednoduchá (pacient může přežít i bez operace do dospělosti): defekt v přepážce mezi síněmi nebo komorami komplexní (některé vrozené srdeční vady jsou bez operace často neslučitelné se životem): - úplně chybí přepážka mezi komorami (jediná, společná komora) - není funkční některá chlopeň (plicnicová, aortální, trikuspidální) - tepny odstupují z nesprávných komor - a mnoho dalších