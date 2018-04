Obří silikony Američanku málem zabily. Lékaři jí odmítali pomoct

Dee Steinová se dostala do ordinace plastických chirurgů zcela zoufalá, ňadra ji bolela a bránila v normálním životě. Již ji odmítlo několik jiných lékařů s tím, že je operace dvacet let starých implantátů příliš nebezpečná a komplikovaná.

Potřebnou péči nakonec našla díky televiznímu pořadu Botched. Ten pomáhá pacientům, které ostatní plastičtí chirurgové odmítají. Lékaři Paul Nassif a Terry Dubrow z Los Angeles přiznali, že půjde nejspíš o nejtěžší operaci jejich života a velké riziko pro pacientku, ale byli odhodlaní Dee pomoci vrátit se do normálního života.

Hrozba odumření prsu

„Je otázka dnů, než by jí prsa začala ohrožovat zdraví. Celé prso by mohlo odumřít,“ řekl doktor Dubrow během konzultace podle deníku Metro.co.uk, což umocnilo jeho odhodlání pustit se do riskantní operace.

S tím souhlasí i plastický chirurg Roman Kufa z pražské Perfect Clinic: „Kůže prsu mohla odumřít, protože nebyla dostatečně vyživována. Operace samotná byla podle mě nutná, implantát praskl a část silikonu vytekla. V takovém případě je vhodné jej odstranit. Silikon se vstřebává do tkáně prsu a vychytá se v uzlinách, kde způsobí jejich zvětšení a bolestivost, ale není dokázáno, že by vstřebaný silikon způsobil v těle závažné komplikace. Prsy by samozřejmě vahou těžkých implantátů časem poklesly ještě více, mohly by se opouzdřit, zatvrdnout a způsobovat pak bolestivost prsů a hrudníku.“

Podle Romana Kufy se u těchto starších implantátů navíc doporučovala výměna po deseti až patnácti letech. Stejně jako jeho americkým kolegům i český plastický chirurg nechápe, jak mohl nějaký lékař ženě tak obrovská prsa vůbec udělat.

Přehnaná velikost

Výměna silikonů Plastika prsou se probírá na eMimino.cz.

„Velikost je nepřiměřená a lékař, který jí vložil implantáty do těla, by měl pacientku informovat o následcích, které tak velké implantáty způsobí. Nemluvě o estetickém vjemu: prsy jsou zcela nepřirozené, jsou povislé. Tak těžké implantáty způsobuji také zátěž na páteř a pacientka musela mít i vertebrogenní obtíže. To vše by lékař měl před operaci pacientovi vysvětlit, než se rozhodne pro takovou operaci,“ dodává přední český plastický chirurg.

Americkým lékařům se během dvou operací Dee Steinové podařilo vypořádat se s velkým množstvím vytahané kůže po obrovských implantátech o objemu 3 litrů. Staré implantáty složené ze silikonu a fyziologického roztoku vyměnili za moderní ve velikosti D, které ženě nebudou bránit v pohybu a kvůli kterým se za ní nebudou všichni na ulici otáčet.