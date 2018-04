Opékaná vánočka podle šéfcukráře

Příprava: 75 minut + 30-60 minut kynutí + 2-3 hodiny pečení

* 1 kg hladké mouky

* 1,5 kg hrubé mouky

* 620 ml mléka pokojové teploty

* 170 g droždí

* 620 g rozpuštěného čerstvého másla

* 500 g moučkového cukru

* 8 žloutků

* 1 lžička soli

* kůra nastrouhaná z jednoho citronu

* kůra nastrouhaná z jednoho pomeranče

* 1 vejce na potření

* 200 g mandlí

* 400 g rozinek

Na namáčení a opékání:

* 500 ml čerstvé smetany ke šlehání

* 6 celých vajec

* 100 ml pomerančového likéru Grand Marnier

* 150 g moučkového cukru

* po špetce mleté vanilky, skořice a soli

* máslo na opékání

Na ozdobení:

* kandované fialkové květy

K podávání:

* oblíbená zmrzlina

1. Všechnu mouku, cukr, sůl a citrusovou kůru vložte do kotlíku nebo do zadělávací mísy. Máslo nalijte do vlažného mléka. V něm rozmíchejte droždí a žloutky. Veškeré tekuté přísady nalijte na ty suché a důkladně zpracujte v hladké a nelepivé těsto. Přidejte rozinky.

2. Rozdělte těsto na tolik dílů, kolik vánoček budete dělat. Na velkou vánočku vyválejte devět pramenů a z nich spleťte copy; pletou se ze čtyř, tří a dvou pramenů a začíná se zprostředka. Nebo můžete tak jako my uplést jednodušší třípramenné (snadno se mrazí a hodí se třeba po novoročním obědě). Potřete je rozšlehaným vejcem a ozdobte mandlemi. Nechte podle velikosti ještě půl hodiny až hodinu pořádně vykynout v teple.

3. Troubu předehřejte na 130-140 stupňů, po chvíli zvyšte teplotu na 150 stupňů. Vánočku pečte velmi pozvolna, podle velikosti dvě až tři hodiny. Když začne zlátnout, zvyšte teplotu o dvacet stupňů a dopečte ji dozlatova. Před podáváním vánočku nakrájejte na tenké plátky, namáčejte je ve směsi z uvedených surovin a prudčeji opékejte na másle. Podávejte teplé ke zmrzlině; ozdoba z kandovaných kvítků je efektní, voňavá a lahodná.

Tipy Tomáše Dražského

- O tu správnou chuť se postará jen pravá vanilka. Lusk rozřízněte ostrým nožem po délce, semínka vyškrábněte a podrťte.

- Také kandované (pravé!) kvítky zaručí jemný chuťový zážitek. Vytvoříte je tak, že při mírném varu rozpustíte 150 g cukru a 50 ml vody; případně ovoníte fialkovou esencí. Po vychladnutí přidejte hrst omytých květů. Vyjměte a sušte při pokojové teplotě na pečicím papíru.