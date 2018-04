Opary: infekci spouští stres, horečka i slunce

Opary, které se dělají na rtech, se označují jako opary prosté. Za jejich vznikem stojí vir (herpes simplex virus), který postihuje převážně kůži a sliznice.

Pásový opar souvisí s neštovicemi Opar na rtech má s pásovým oparem mnoho společného. Původcem je totiž příbuzný virus ze skupiny herpetických virů. Není ale totožný. První kontakt s tímto virem většinou proběhne už v dětství a jeho následkem jsou plané neštovice. Onemocnění může probíhat lehce, jen s několika neštovičkami a bez celkových příznaků a může tak ujít pozornosti, nebo naopak s typickým výsevem a průvodními příznaky, jako je celková schvácenost, vysoká teplota, bolesti hlavy a zad. "Obdobně jako u prostého oparu se tak po prodělání planých neštovic člověk stává nosičem tohoto viru doživotně. Virus zůstává v takzvaných nervových gangliích umístěných podél páteře a v hlavě. Svému hostiteli nijak neškodí, ale při oslabení se může aktivovat a vycestovat podél nervu. Pak způsobí jeho zánět i zánět kůže v dané oblasti, kterou tento nerv zásobuje," potvrzuje primářka Kliniky chorob kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc Renata Kučerová. Pásový opar je tak vlastně lokalizovanou recidivou planých neštovic, postihující určitý nerv. Proto vzniká typické pásové uspořádání puchýřků, často na hrudníku v oblasti mezižeberního nervu, a to jednostranně. U těžkých forem je výsev rozsáhlý a puchýře se dlouho hojí, mohou zanechat i jizvy. Pásový opar může být provázen silnými bolesti v postižené oblasti, což je dáno postižením nervu. Zatímco se klasický opar objevuje často mnohokrát za život, pásový opar dostanete jen jednou. Výjimku tvoří pacienti s výrazně oslabenou imunitou, kde se i pásový opar může vrátit. Co se týče léčby, je podobná jako u planých neštovic - jen se zmírňují příznaky. Puchýřky se mažou tekutým pudrem, případně se podávají léky na bolest. Těžší formy pásového oparu, například v oblasti trojklanného nervu, tedy s postižením oka a obličeje, vyžadují celkovou antivirovou léčbu a v některých případech i hospitalizaci.

"Prostý opar se může vyskytovat kdekoliv na kožním a slizničním povrchu, včetně postižení oční rohovky. Nejčastějším místem je ale právě oblast rtů - rozhraní retní červeně a kůže a jejich okolí, včetně nosního vchodu a tváří. Další lokalitou, kde se toto onemocnění často vyskytuje, je genitál a jeho okolí," vysvětluje primářka Kliniky chorob kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc Renata Kučerová.

Virus má drtivá většina lidí v sobě

Herpes virus má v těle 90 procent populace. Často se nakazí již v útlém věku. "První kontakt s infekcí tímto virem může probíhat nenápadně, prakticky bez příznaků, nebo naopak bouřlivě, s postižením sliznic dutiny ústní či genitálu. Většina lidí pak zůstává nosičem infekce po celý život," říká Renata Kučerová.

Zda infekce zůstane skrytá nebo zda se vlivem různých provokačních faktorů jako je psychický stres, horečnatá onemocnění či oslunění virus probudí, záleží na imunitě.

Pokud se opar objeví jen na rtu a jeho okolí, jedná se o banální záležitost. Zpravidla stačí koupit si v lékárně některý z volně prodejných přípravků. Pojišťovny žádný z nich nehradí, proto i když půjdete k lékaři, většinou vám jen poradí, co si můžete koupit. A to zvládne i lékárník. Takže k lékaři s běžným oparem nemá cenu chodit.

Ovšem pokud se objeví puchýřky na oční rohovce, nebo se opar vysype na větších plochách, už je to komplikace, a pak by vaše kroky do lékařské ordinace určitě vést měly. "U lidí se slabou imunitou mohou být postiženy i vnitřní orgány. Nebezpečný je zejména zánět mozku a mozkových blan, například při nakažení novorozence při průchodu infikovanými porodními cestami," vysvětluje Kučerová.

K lékaři ale běžte i tehdy, pokud se vám opary objevují často (dvakrát až třikrát do měsíce), to znamená, že prakticky přecházíte z jednoho výsevu do druhého. A také pokud je rozsah postižení výrazný a doprovázený celkovými příznaky jako je zvýšena teplota, celková únava, výrazná bolestivost nebo zduření mízních uzlin.

Krémy, mastičky, náplasti...

Na klasický opar na rtu jsou nejvhodnější krémy s obsahem protivirově působících látek (obvykle acyklovir a látky jemu příbuzné). Tyto krémy jsou ve volném prodeji a jejich cena se pohybuje v řádu sto až dvou set korun, v závislosti na výrobci a velikosti balení. Léčbu je vhodné začít při prvních příznacích, které na sobě pacient zpravidla pozná, ještě než se puchýřky objeví. Pokud léčbu zahájíte co nejdříve, zvyšuje se šance na úspěch.

"Za nejlepší způsob se dnes považuje takzvané vlhké hojení. Znamená to vytvoření takových podmínek, při kterých mohou buňky imunitního systému nejlépe rekonstruovat poškozené tkáně. V případě oparů je možné použít speciální náplasti, které na oparu vytvoří tenoučkou gelovou vrstvičku," komentuje aktuální postupy léčby oparu dermatoložka Monika Arenbergerová.

Někteří pacienti dávají přednost jen levnějším běžným prostředkům například vysušení puchýřků lihovými roztoky nebo pastou, jiným naopak pomáhá ke zmírnění průběhu promašťování. Nejlepší je vyzkoušet, co každému vyhovuje. Na závažnější formy ordinuje lékař antivirotika.