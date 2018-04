Muž je závislý na opálení, píchá si nelegální injekce z Číny

Každý den si injekčně do těla aplikuje drogu zvanou Melanotan, která reaguje s pigmenty a mění přirozený odstín kůže na tmavší. Karl kromě toho podporuje opálení ještě v soláriu. Dokonce si ho koupil domů a denně se v něm opaluje. Hodinu se opaluje zepředu a hodinu zezadu.

„Vím, co může opalování způsobovat, a věděl jsem to i předtím. Ale na světě kromě rakoviny není nic, co by mě od opalování odradilo. Já prostě miluji tmavší barvu kůže, chci být hnědý,“ sdělil.

Lékaři Karla upozorňovali na to, že injekce nebyly schválené a na trh se dostaly ilegálně. Nejsou tedy zcela jistě známy všechny vedlejší účinky. Angličan ale tvrdí, že je na opálení natolik závislý, že s ním nedokáže přestat, a vedlejší účinky injekcí neřeší. Přestal by se opalovat jen v případě, že by se u něj vyskytla rakovina, nebo nějaká jiná vážná nemoc.



V minulosti už několikrát vyzkoušel samoopalovací krémy a nástřiky, ale nebyl s nimi spokojen, protože se smývaly a vytvářely nepřirozenou oranžovou barvu.

„Musím přiznat, že je pro mě mnohem důležitější vypadat dobře, než být zdravý,“ šokoval Karl. Z rakoviny kůže má sice velký strach, ale s opalováním prý přestane až ve chvíli, kdy mu bude diagnostikována.