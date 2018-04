Opalování: otestujte, jak moc riskujete. Rady, jak se co nejlépe ochránit

Dlouhá léta odborníci varovali, že opalování jednoznačně škodí zdraví, protože se tak zvyšuje riziko onemocnění rakovinou kůže. Poslední vědecké experimenty lékařů v bostonském Dana-Farber Cancer Institute ale ukazují, že opálení zároveň funguje jako ochrana těla před zhoubnými účinky ultrafialového záření, tedy neviditelné součásti slunečního světla, která proniká kůží a škodí našim buňkám.

Stále platí, že je potřeba používat ochranné krémy s nejvyšším faktorem a vyhýbat se zbytečně dlouhému pobytu na slunci, ale vědci se zároveň snaží nabídnout lidem se světlou pletí všechny výhody opálení, ale bez zdravotních rizik.

Proč na slunci hnědneme? Ultrafialové světlo obsažené ve slunečním svitu působí na naše kožní buňky, které vyrábějí tmavý pigment jménem melanin, a proto naše pleť tmavne. Opálení samo nezpůsobuje rakovinu kůže, ale je viditelnou známkou působení UV paprsků, které to bohužel dokážou.

Pokusy prokázaly, že opalování je mnohem delší proces, než se dříve myslelo. Začíná ve chvíli, kdy už zmíněné neviditelné ultrafialové světlo vyprovokuje hlavní buňky ve svrchní vrstvě kůže (keratinocyty), aby začaly uvolňovat hormony, které potom "probudí" kožní buňky uložené hlouběji. Hormony, o kterých mluvíme, zafungují jako startér produkce melaninu, tedy tmavého pigmentu. A většinu tohoto barviva potom hlouběji uložené kožní buňky pošlou zpátky na povrch, do keratinocytů, kde vytvoří souvislý hnědý film - opálení.

"Barvivo se shlukne na té straně keratinocytu, která čelí slunci, a vytvoří něco jako slunečník chránící jádro," vysvětluje David Fisher, lékař a ředitel výzkumu rakovinných nádorů v kůži na Dana-Farber Cancer Institute. Vědcům se stále ještě nepodařilo odhalit, jak celý mechanismus funguje, ale už vědí, že tmavé "slunečníky" chrání genetickou informaci v buňce, a zabraňují tak mutaci kožních buněk, ze které by mohla vzniknout rakovina.

"Příčina opálení, tedy UV záření, je rozhodně velmi škodlivé a rakovinotvorné," varuje doktor Fisher a zdůrazňuje, že ochrana opálením není stoprocentní. "Ale zdá se, že samotné opálení je vlastně obrannou reakcí těla na škodlivé účinky slunce." A jak dodává česká dermatoložka Monika Arenbergerová: "Při intenzivním opálení jsme svojí přirozenou vrstvou pigmentu chráněni před sluncem ochranným faktorem SPF 4-5."

Vyhodit krémy?

Takže, pokud opálení samo chrání před rakovinou kůže, měli bychom zahodit své krémy a emulze s faktorem 50 a vyvalit se na pláž jen tak? Určitě ne. I nadále platí, že nejbezpečnější opálení je ze samoopalovacích přípravků nebo při dodržování pravidel bezpečného pobytu na slunci. Po získání takového "zdravého" opálení se pak můžete částečně spolehnout na jeho ochranný štít. Pořád ale respektujte následujících deset zlatých pravidel zdravé kůže:

1. Na slunce si zvykejte postupně, neležte na něm hned napoprvé celou hodinu, stačí pár minut. Půl hodiny před pobytem na sluníčku se natřete krémem s ochranným faktorem. Natřete se dostatečně – na celé tělo byste měli vypotřebovat asi tři polévkové lžíce krému. Než se vsákne, měli byste chvíli být od krému bílí.

2. Číslo ochranného faktoru (SPF) představuje číslo, kterým vynásobíte dobu, po kterou můžete být na slunci, aniž se spálíte. Pokud se na přímém slunci spálíte do deseti minut a koupíte si krém s SPF 6, trvá celou hodinu, než dojde ke zčervenání kůže. UV filtry musí mít od letoška minimálně SPF 6, aby byly považovány za dostatečnou UV ochranu.

3. Na obličej používejte vyšší faktor než na tělo, pleť tam je mnohem citlivější. Hlavně kolem očí. To samé platí pro nárty, chodidla, kolena, uši a nos. A neopalujte se mezi 11. a 15. hodinou, kdy je slunce nejostřejší.

4. Pro děti platí, že by měly používat minimálně SPF 30, a to kdekoliv – u moře i v Česku u rybníka. Ideální je, aby bylo dítě na pláži neustále oblečené do lehkého bílého trička, šortek a na hlavě mělo klobouk nebo čepici. Dnes je možné využít i tzv. plážové oblečení, které je vytvořeno ze speciální tkaniny, která nepropouští UV. Je vhodné pro děti a osoby s citlivou pletí a nahradí ochranné krémy. Dá se v něm koupat, rychle schne a hlavně chrání až UPF (obdoba SPF) 80, tzn., že filtruje 98,6 % UV záření (www.plazoveobleceni.cz).

5. Když se koupete, musíte se znovu natřít pokaždé, když vylezete z vody, jinak každé dvě hodiny. Pozor, sluneční záření opaluje i ve stínu (50 %) a když je pod mrakem (90 %).

6. Co znamenají zkratky UVA a UVB? Najděte si krém, který chrání před oběma těmito typy záření, protože UVA způsobuje stárnutí a UVB spálení pleti. UVA paprsky poškozují pleť i přes sklo, třeba při jízdě v autě, a podílejí se na vzniku sluneční alergie. Ženám, které se pravidelně v létě vystavují sluníčku v malých dávkách, např. při zahrádkaření, vodních sportech apod., hrozí fotostárnutí – tedy předčasné a hlubší vrásky, pokles elasticity kůže a přesuny pigmentu.

7. Ani ty nejtmavší typy by neměly zůstávat na přímém slunci déle než 45 minut bez ochranného krému. Je také potřeba pít hodně vody a večer pleť důkladně ošetřit přípravky po opalování. Pokud jste se spálili, použijte chladicí emulzi nebo pěnu s pantenolem a slunci se několik dní vyhýbejte.

8. Sluneční paprsky se odrážejí od vody, takže pokud se opalujete na lodi nebo na pláži přímo u vody, musíte se chránit důkladněji než na louce u chalupy. Stejně zrádné je slunce na horách – jeho záření tolik netlumí tenčí vrstva atmosféry.

9. Dávku v soláriu nastavte podle svého fototypu. Kůže v soláriu by měla dostávat jen takové dávky záření, které nezpůsobují zčervenání, ale pouze zhnědnutí kůže. Pokud máte pigmentová znaménka, která jsou tmavá nebo měnící se, je nutné je přelepit nebo překrýt krémem s vysokým ochranným filtrem. Z posledních studií vyplývá, že každý, kdo se pravidelně sluní v soláriu před 30. rokem věku, si zvyšuje riziko kožní rakoviny o 75 %.

10. Jediné opravdu bezpečné opálení je ze samoopalovacích přípravků. Nepoužívejte je více dní po sobě, zanechají pak oranžové skvrny. A vyberte si takový, který zároveň obsahuje ochranný faktor. Jedno namazání – dva účinky. I některé potraviny mohou posílit naši ochranu před UV zářením. Sklenice mrkvové šťávy denně (250 ml) po dobu 4 týdnů funguje jako SPF 4 a podobně účinkuje i lžíce rajčatového protlaku. Účinné látky zeleného čaje a zelenina obecně jsou dobrými lapači volných radikálů, a mohou tak zabránit změnám na kůži v souvislosti se slunečním zářením.

Výbava podle fototypu

VANILKOVÁ

Bílá pleť, která se nikdy neopálí, a modré nebo zelené oči jsou typické pro fototyp č. 1. Nepokoušejte se chytat bronz za každou cenu, stejně se neopálíte - jen zčervenáte. Bez ochrany se vám to stane už za 10 minut. Pokud se nechcete vzdát sluníčka úplně, mažte se každé dvě hodiny opalovacími přípravky s ochranným faktorem 50+ a noste košili, kalhoty a klobouk.

Tip

Spálenou pokožku ihned zklidňujte chladivým balzámem. Můžete předejít nevratným poškozením.

OŘÍŠKOVÁ

Máte modré, zelené či oříškově hnědé oči a vlasy středně hnědé či blond? Pak jste fototyp č. 2. Vaše světlá pleť na slunci nepatrně zhnědne nebo chytne bronzový nádech. Do svého letního arzenálu zařaďte přípravky střední ochrany a se sluníčkem zacházejte opatrně. Opalujte se pozvolna a vyšší ochranný faktor postupně vyměňte za nižší. Bez krému se spálíte už za půl hodiny. Nezapomínejte na citlivá místa – rty, nos, uši a dekolt.

Tip

Při prvním opalování používejte krémy s vyšším SPF. Nemějte obavu, že s SPF 50+ zůstane vaše pleť navždy bílá, pokožku je třeba po zimě na slunce připravit.

ČOKOLÁDOVÁ

Vaše tmavá pleť je štítem před spálením. Máte totiž dostatek pigmentu, který vás chrání před slunečním zářením. Pokud máte i oči hnědé až černé, jste fototyp č. 3. Neznamená to ale, že vám slunce nemůže uškodit. Na pokožce vysušené sluncem se rychleji tvoří vrásky, protože se sluněním se rychleji ztrácí kolagen a elastin – látky zodpovědné za její pružnost. Po opalování bez ochrany mohou i vám zůstat pigmentové skvrny. Vaše největší plus – nemusíte používat tu nejvyšší SPF ochranu.

Tip

I když se opalujete snadno, vaše pleť předčasně stárne. Přípravky s minerálními filtry odrážejí světlo a termální plankton chrání buňky uvnitř.