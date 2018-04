Opalování od A do Z. Jak chránit citlivou pleť, rty či intimní partie

Alergie

Sluneční alergie, které se někdy říká třeba fotodermatóza, světelná kopřivka nebo solární dermatitida, má různé a různě intenzivní příznaky. Patří mezi ně zarudnutí, svědění nebo pálení kůže po pobytu na slunci, vyrážky, tvorba zanícených pupínků (Mallorca akné) nebo dokonce puchýřů.



Objevuje se často při užívání léků – antibiotik, antirevmatik, diuretik – i v kombinaci UV záření a určitých potravin: citrusů, petržele nebo třezalky. Může se projevit i bez zjevné příčiny. U nás jí trpí asi 10 až 20 % populace.



O tom, jak jí předcházet a léčit ji, se poraďte s lékařem. Rozhodně ale pomůže, když se vyhnete přímému opalování, zkrátíte svůj pobyt na slunci a budete používat speciální ochranné přípravky z lékárny. Ochranný filtr nižší než třicet rozhodně nepřichází v úvahu.



Betakaroten

Téma potravinových doplňků je obecně kontroverzní, užívání betakarotenu, abychom se lépe opálili, je chvíli v módě, chvíli zase ne. Dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl není proti. "Hodí se pro citlivou pokožku, kterou pomůže připravit na léto. Užívejte ho alespoň tři týdny před začátkem léta nebo před plánovanou dovolenou u moře," radí.



Pozor na spálení Dbejte na kvalitní opalovací prostředky, zejména u dětí, které mají citlivou pleť. Doporučujeme před začátkem léta užívat Beta karoten.

"Vždy se držte doporučeného množství, aby nedošlo k předávkování" upozorňuje lékařka. Zdůrazňuje taky, že betakaroten sice pomáhá pokožku chránit proti UV paprskům, nenahradí ale kvalitní opalovací přípravky. Nejlepší je kombinace vnitřní a vnější ochrany.



Citlivá pleť

Kvalitní produkty, které chrání jak proti UVB, tak proti UVA záření, by měli používat všichni, říká Gréta Wohlová. Majitelé a majitelky citlivé pleti by podle ní měli navíc volit krémy, které kromě chemických obsahují ještě fyzikální filtry: "Záření odrážejí a zároveň většinou nezpůsobují alergické reakce. Pořiďte je nejraději v lékárně, kde máte větší jistotu, že přípravek skutečně obsahuje vše, co obal slibuje."



Děti

"Děti jsou na slunci více zranitelné než dospělí," upozorňuje dermatoložka. Děti mladší jednoho roku by na slunci vůbec být neměly, ty starší jen sporadicky. "Na přímém slunci by rozhodně neměly pobývat mezi jedenáctou a třetí hodinou. I když jsou ve stínu nebo pod slunečníkem, raději je chraňte lehkým oblečením." A samozřejmě opalovacím krémem: stejně jako u citlivé pleti volte co nejvyšší SPF, ochranu proti UVB i UVA záření a fyzikální filtr.



Ekzémy

Lidé, kteří trpí atopickým ekzémem, velmi často na pobyt u moře přísahají. Některým se ale na silném slunci stav naopak zhorší: tady pak platí obdobné zásady jako u dětí nebo jedinců s citlivou pletí. Na přímém slunci by měli pobývat co nejméně a chránit se vhodnými přípravky, ideálně určenými pro alergiky.



Fototyp I Má velmi světlou pleť, často rusé vlasy a četné pihy. Na slunci se vždy spálí, nikdy se neopálí. Opalování 3-10 minut. Fototyp II Má bledou pleť a poměrně černé pihy. Vždy se spálí, někdy i jemně opálí. Opalování 10-20 minut. Fototyp III Má světlou až snědší pleť, málo pih. Někdy se spálí, vždy se středně silně opálí. Opalování 20-30 minut. Fototyp IV Má snědou pleť a žádné pihy. Nikdy se nespálí, vždy se tmavě opálí. Opalování 40 minut. Fototyp V Má snědou pleť a žádné pihy. Nikdy se nespálí, vždy se velmi silně opálí. Opalování 40 minut. Fototyp VI Má černou pleť a žádné pihy. Nikdy se nespálí. Opalování 40 minut. Zdroj: Bioderma

Fototypy

Je jich šest a do některého spadá každý z nás. Jde vlastně o kombinaci typu pleti, barvy vlasů, hustoty pih i toho, jak naše pokožka reaguje na slunce.

Je užitečné vědět, do které skupiny patříme: podle toho můžeme přibližně určit, jak vysoký ochranný faktor se pro nás hodí. Dá se říct, že čím nižší stupeň fototypu jsme, tím vyšší by měl ochranný faktor být. Všechny fototypy by ale měly používat opalovací přípravky.



Genitálie

Stejně jako další citlivé části těla (chodidla, dlaně, rty) vyžadují zvláštní ochranu. Pokud tedy vyrážíte na nudistickou pláž, nevynechejte při nanášení krému ani intimní oblast. Pokud možno je ale přímému slunci nevystavujte.

"Je dobré si uvědomit, že ochranné přípravky neslouží k tomu, abychom mohli zůstat co nejdéle na slunci," podotýká Gréta Wohlová. "Mají za úkol snížit rizika slunění." Snažte se tedy trávit dostatek času ve stínu a přípravky nanášet opakovaně.

