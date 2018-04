Opalovací přípravky ve spreji vydrží, ale některé je třeba rozetřít

Vybrané přípravky testovalo pět redaktorek (Eva T., Karolína, Eva V., Pavla a Petra) a pět čtenářek (Marika, Daniela, Eva H., Michaela, Markéta) s různými fototypy pleti, jak při tuzemských paprscích, tak při silnějším slunečním svitu v dovolenkových letoviscích. Ač každé vyhovovalo něco docela jiného, na vítězi stu se výjimečně téměř všechny shodly.

Dobrá zpráva je i to, že se testerky shodly také na tom, že žádný z přípravků nedráždí a všechny poskytují ochranu v rámci výše jejich faktoru. Bylo patrné, že s intenzitou sluníčka by se měl zvyšovat i stupeň ochrany.



„Aplikace opalovacího krému ve spreji byla jednoduchá a velmi rychlá. Je to o moc lepší než klasické opalovací krémy,“ shrnula výhody přípravku čtenářka Michaela.

1 Vítěz testu

Transparentní sprej na opalování Dry Touch SPF 50, Eucerin



Průměrná známka: 1,3

Transparentní sprej na opalování Dry Touch SPF 50, Eucerin, 455 Kč

Jasný vítěz testu. Celému týmu poskytl dostatečnou ochranu před slunečními paprsky bez ohledu na konkrétní fototyp. Některé testerky ho použily nejen při opalování u bazénu, ale i při sportu a teplotách okolo 30°C. „Mezi testovanými produkty byl nejsilnější i v horách při intenzivním sluníčku. Je velmi jemný a myslím, že je vhodný i pro osoby s velmi jemnou pokožkou,“ popsala Eva V.



Testerky si pochvalují i rovnoměrnou aplikaci, která nutně nevyžaduje, aby se přípravek ještě roztíral. „Po nastříkání zůstane pokožka lesklá, nelepí ani po opakované aplikaci,“ pochvaluje si Petra. Přípravek nezanechává žádné mapy, ani viditelný povlak. „Splňuje vše, co od opalovacího spreje očekávám: snadná a rychlá aplikace, není třeba roztírat, nelepí, chrání před sluncem - s důvěrou si ho s sebou beru na dovolenou,“ shrnuje Karolína.

Většině testovacího týmu vyhovovalo i to, že výrobek má neutrální vůni. „Nenápadná, lehká, nedráždivá, velmi příjemná,“ hodnotí Daniela. Jen Marice, Pavle a Michaela se vůně nelíbila. „Má štiplavou vůni a něco mě v něm dráždilo, ale to pak vyprchalo,“ stěžuje si Michaela.

2 místo

Chladivý neviditelný sprej na opalování SPF 20, Nivea



Průměrná známka: 1,6

Chladivý neviditelný sprej na opalování SPF 20, Nivea, 300 Kč

„Ve srovnání s ostatními přípravky má skutečně chladivý efekt,“ shrnuje Eva H. dojmy testerek ze slibovaného efektu. Pro většinu z nich byla velmi příjemná i vůně. Až na Mariku a Danielu, kterým přišla příliš dráždivá. Ani s aplikací většina testujících problémy neměla, některým však bylo příjemnější výrobek rozetřít.



"Pokud přípravek nanášíte z větší vzdálenosti, není třeba ho ještě roztírat,“ popisuje svoji zkušenost Karolína. Markéta, Marika, Eva T., Eva V. a Michaela si pochvalují, že nelepí a nezanechává žádné stopy. „ Sprej nelepí, dobře se vstřebává a pokožka je po něm příjemně vláčná,“ říká Petra. Naopak Pavla si všimla, že zanechává nepatrné mapy. „ Ale rychle zasychá a pak už nejsou vidět,“ upozorňuje.

Vzhledem k nízkému faktoru se testující nevystavovaly přímé a intenzivnímu slunci příliš dlouho. A pokud ano, tak se častěji mazaly. Kromě Markéty, které lehce zčervenala kůže, se žádná z nich nespálila, ani neměla podrážděnou kůži.

3 místo

Jemný sprej pro aktivaci a prodloužení účinků opálení Sun Sensi SPF 15, Payot



Průměrná známka: 2

Jemný sprej pro aktivaci a prodloužení účinků opálení Sun Sensi SPF 15, Payot, 810 Kč

Slabinou i předností tohoto produktu byla výraznější sladká vůně. Zatímco Markétě, Evě H., Michaele a Karolíně se moc líbila, Petře, Pavle a Daniela vysloveně vadila. „Vůně je příliš intenzivní, nepříjemná a dráždivá,“ stěžuje si poslední jmenovaná testerka. Také u tohoto přípravku byla pro většinu testovacího týmu aplikace bezproblémová. Pouze Marika, Daniela, Eva V. a Pavla upozorňují, že samotné stříkání nestačí a je potřeba výrobek rozetřít.



„Po nastříkání nechává bílé mapy,“ popisuje Pavla. Plusem přípravku je to, že se nelepí a rychle vstřebává. „Po několika minutách není vůbec znát jeho přítomnost, Díky své velikosti je ideální na každodenní běžné použití (cesta do práce, z práce), vejde se do kabelky a nepřekáží. Sprej nedráždí pokožku,“ shrnuje Marika.

Kvůli nízkému faktoru se většina testerek nevystavovala prudkému sluníčku, většina z nich se mazala opakovaně. „Opalovala jsem se v Čechách u bazénu, ale i tak jsem zčervenala, bylo potřeba se stříkat opakovaně,“ podotýká Petra. Také Evě H. zčervenala po aplikaci přípravku kůže. „Zhnědla jsem a poměrně rychle a viditelně, což dle mého názoru jen potvrzuje i jeho vedlejší účinky,“ říká.



4 místo

Sun Protection Milky Spray SPF 20, Rituals



Průměrná známka: 2,05

Sun Protection Milky Spray SPF 20, Rituals, 530 Kč

Jak už název výrobku napovídá, jedná se vlastně o mléko ve spreji. To části testovacího týmu dost vadilo, protože to komplikovalo aplikaci. Například podle Mariky dělá přípravek na kůži bílé kapky. „Po nastříkání hned stékal, takže mi to několikrát ukáplo na zem,“ stěžuje si Petra. Na druhé straně roztírat mléko vůbec nepotřebovala Eva T.



Předností přípravku je podle testerek to, že nelepí a nezanechává stopy. „Po rozetření se rychle vsákne a trochu hydratuje,“ popisuje Karolína. Eva V. a Marika doplňují, že cítily lehký film na pokožce. Většina testujících žen kladně ohodnotila i vůni. „Lehká pudrová vůně ve mně evokuje léto,“ svěřila se Eva T. „Nádherná vůně! Ráda jsem se k němu vracela znovu a znovu,“ chválí si Michaela. Naopak Markétě a Daniele přijde odér hodně aromatický.

Petře nevyhovoval nízký faktor ochrany proti slunci, problémy měla i citlivá obličejová pleť Evy H., která lehoučce zčervenala. To Markéta nebo Daniela měly pocit, že přípravek poskytuje ochranu dostatečnou i při silnějším slunci. „Mléko mi vyhovovalo, ale klidně by mohlo být v tubě, tahle forma balení mi přijde vzhledem k produktu zbytečná,“ uzavírá Karolína.

5 místo

Instant Glow Spray Rozjasňující mléko na opalování ve spreji SPF 30, Piz Buin



Průměrná známka: 2,35

Instant Glow Spray Rozjasňující mléko na opalování ve spreji SPF 30, Piz Buin, 499 Kč

„Není to suchý sprej, ale spíš mléko ve spreji, takže se nedá nanést tak, aby pokryl pokožku rovnoměrně. Vzhledem ke konzistenci výrobku je nutné ho rozetřít,“ shrnuje popis tohoto produktu Karolína. Části testovacího týmu vadila právě konzistence, která vyžadovala rozetření jako u klasických krémových opalovacích přípravků. „Spíš než sprej bych tento přípravek nazvala klasickým mlékem,“ říká Eva T. „Nelze aplikovat postřikem, pouze do dlaně a rozetřít, ale to píšou i v návodu, je poměrně hustý,“ stěžuje si Daniela.



Co testerky naopak oceňují je, že nelepí a díky svému mastnějšímu složení hydratuje pokožku. „Pokožka se po namazání hezky třpytila, zůstala vláčná,“ pochvaluje si Petra, Karolína i Pavla, které zároveň ocenily i nádhernou vůni přípravku. Naopak pro část testovacího týmu nebyla moc příjemná. „Vůně mě nezaujala, ale po několikáté aplikaci jsem si na ni zvykla,“ popsala například Marika.

Velkým plusem produktu je, že žádná z testerek se po použití přípravku nespálila. „Chrání dobře. Ani po překročení doporučené doby jsem se nespálila i na ostřejším sluníčku,“ chválí Daniela i Michaela.

6 místo

Transparentní opalovací sprej SPF 30, Sun Dance Sport



Průměrná známka: 2,45

Transparentní opalovací sprej SPF 30, Sun Dance Sport, 119 Kč, v drogeriích DM

Zatímco Petra, Eva T., Daniela a Pavla neměly potřebu výrobek po aplikaci rozetřít, ostatním zanechával na kůži stopy. „Stříkal trochu do stran, takže bylo potřeba ho rozetřít,“ říká Markéta. A Karolína doplňuje, že stříká „hodně silný proud, proto je lepší aplikovat přípravek z větší vzdálenosti“. Navíc podle ní, Petry, Evy H. a Daniely přípravek lepí. „Vadilo mi, že sprej byl spíše lepivý a to i při opakované aplikaci,“ popisuje svoji zkušenost Petra, kterou navíc po aplikaci výrobek pálil.



Pavle zase vadí, že nemastí a nezvláčňuje. „Moji suché kůži nevyhovuje,“ popsala Pavla. Vzhledem k nižšímu ochrannému faktoru se některé testerky mazaly opakovaně, možná proto se žádná z nich nespálila. Až na Evu H., která se vystavovala intenzivnímu sluníčku zhruba po dobu 40 minut. „Pocítila jsem dobré spálení na obličeji,“ popsala.

Jako problematická se ukázala vůně, která pro některé z testujících žen byla přehnaně silná. „Frischen duft (svěží vůni - německy pozn.red.) vnímám spíš jako chemickou,“ svěřila se Eva V. Petře a Pavle připomínala aromatický deodorant určený především na sport. Marika a Daniela se shodují, že je to spíše pánská vůně.