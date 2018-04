Opalovací krémy: správné rozetření zabere i půl hodiny

Pokud máte citlivou či alergickou pokožku nebo patříte k fototypu jedna, který by si měl kůži před sluncem chránit co nejvíc, potřebujete krém s minerálními filtry. Stejně tak pro malé děti do tří let byste měli používat jenom tyto krémy.

Obsahují na prach rozemleté minerály, například zinek, které jsou rozpuštěné v emulzi a na kůži fungují zjednodušeně tak, že odrážejí sluneční paprsky jako zrcadlo.

Jejich výhodou je, že se nevstřebávají do těla a nezpůsobují alergické reakce. "Účinkují okamžitě po nanesení, takže nemusíte čekat doporučovanou půlhodinu před odchodem na slunce, jako je tomu u chemických přípravků," vysvětluje kožní lékařka Darina Křivanová. Nevýhodou (a taky poznávacím znamením minerálních přípravků) je, že se hůře roztírají a zanechávají na kůži bílý povlak.

Na jedno namazání padne třetina až polovina krému

Jedna tubička krému s minerály je výhodná pro každého – i pro toho, kdo dává přednost chemickým opalovacím krémům. Je dobré jím natřít citlivé části těla, jako jsou třeba uši nebo okolí očí, kde často může dojít k alergické reakci i u lidí, kteří by to nečekali.

PŘEHLED KRÉMŮ Citlivé pleti prospěje panthenol a aloe

"Jestliže chce někdo zvolit klasické chemické přípravky, má na výběr řadu nejrůznějších forem od olejů přes spreje až po mléka. A je v zásadě jedno, co kdo zvolí," říká kožní lékařka.

Jen pozor: oleje mají vždy nižší ochranné faktory než mléka a emulze. Chemické přípravky zjednodušeně řečeno ve svrchní části pokožky reagují se slunečními paprsky a přeměňují je tak, aby neškodily.

Ať už se budete mazat čímkoliv, natřete si pořádnou vrstvu. "Počítejte s tím, že za kratší dobu než za dvacet až třicet minut se celé tělo důkladně namazat nedá," upozorňuje lékařka. "A nezapomeňte, že k vám patří i nárty či boltce uší nebo podkolenní jamky. Už jsem ošetřovala pár nehezkých spálenin právě uší, na které turisté při vysokohorské turistice zapomněli," dodává.





A upozorňuje, že při jednom dostatečném namazání dospělý člověka spotřebuje 40 až 50 gramů krému. Na dovolenou si tedy přibalte více balení. Ochranu také musíte nejpozději po dvou hodinách pobytu na slunci obnovit a natřít se znovu, a to i když jste se nešli koupat. Krém se totiž vstřebává a potem smývá.

Obličej si chraňte krémem s faktorem 50

A jak je to s ochranným faktorem, tedy s číslem SPF (z anglického Sun Protection Factor)?

Za základ se bere, že člověk smí být bez ochrany na slunci, aniž by jeho pokožka zrudla, jen patnáct minut. A číslo ochranného faktoru udává, kolikrát déle můžete s krémem nechat pokožku opékat se na slunci, aniž by se spálila.

Je to jednoduchá matematika. Stačí násobit patnáct minut číslem ochranného faktoru a víte, jak dlouho smíte zůstat na slunci. Ochranný faktor s číslem deset vám tak prodlouží dobu opalování desetkrát, což je na 150 minut. Krém s ochranným faktorem 30 vám ji tedy prodlouží na trojnásobek.

Avšak pozor: u lidí s citlivou kůží (fototyp jedna) a dětí do tří let berte za základ raději deset minut pobytu na slunci.

Obecně platí, že v prvních dvou dnech u moře s bílým pískem nebo ve vysokých horách, byste měli na obličej, čelo, uši a nos použít nejvyšší ochranný faktor padesátku. Potom vám bohatě stačí třicítka.

"Platí ale, že u moře ani ve vysokých horách by váš ochranný faktor neměl klesnout pod patnáct, a to ani když patříte k fototypu čtyři, který se přirozeně dobře opaluje," říká lékařka. "Ovšem mazat se musíte, i když víte, že strávíte den ve stínu. Slunce u moře nebo v horách opaluje i odrazem od písku pláže či od kamenů," dodává.

A ještě na něco dejte pozor: všimněte si při koupi krému, jestli má jak UVA, tak UVB ochranu.