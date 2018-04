Opalovací krémy mění značení

Až budete letos vybírat opalovací krém, mléko či sprej (na konzistenci nezáleží), najdete na nich trochu jiné nápisy než v minulých sezonách.

Evropská komise totiž výrobcům doporučila, aby kromě informace o tom, do jaké míry výrobek chrání před UVB zářením, také uvedli, zda obsahuje i filtr zachycující UVA paprsky. Proč je to tak důležité? Výrobci se zatím soustředili především na ochranu proti ultrafialovému typu B (UVB), který výrazně přispívá ke vzniku zejména nádoru kůže. Přitom UVA paprsky škodí také: pronikají hlouběji do kůže, způsobují vrásky, stárnutí a navíc narušují obranyschopnost těla. Symbol UVA na obalu krému navíc znamená, že přípravek v tomto směru splňuje přísná kritéria ochrany.

Označení výrobků sice není povinné a neví se ani, kdy se bez něj nebudou smět výrobky prodávat. Ovšem Zdeněk Procházka ze společnosti Edukafarm říká: "Ačkoliv se jedná jen o doporučení, každý seriózní výrobce by se mu měl přizpůsobit."

Do města s patnáctkou

Kromě číslice udávající výši UVB faktoru a informace, zda přípravek působí i proti UVA záření, najdete na obalu nově i slovní vyjádření síly UVB faktoru. Uživatelům to má zjednodušit výběr. "Nízká ochrana“ zahrnuje faktory 6 a 10, "střední ochrana“ 15, 20 a 25, "vysoká ochrana“ 30 a 50 a "velmi vysoká ochrana“ faktor vyšší než 50.

Jak ale vysvětluje dermatolog Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Petr Arenberger, faktory chrání stejně jako dřív. Například krém s faktorem 15 ochrání člověka s nejcitlivější pokožkou, jež bez ochrany začne rudnout za deset minut, asi na 150 minut.

Stanovit však přesně dobu, kdy se člověk spálí, je velmi složité. Proto by lékaři byli radši, kdyby si lidé uvědomili, že výše UVB filtru především udává, jakou část UVB záření látka obsažená v přípravku propustí do kůže. Přípravek s faktorem 10 tedy neudrží jednu desetinu (10 procent), padesátka pak jednu padesátinu (2 procenta) záření.

Volba faktoru je totiž podle profesora Arenbergera velmi individuální. "Záleží na kvalitě a pigmentaci kůže a fototypu. Stoupáte-li v horách, s každými třemi sty metry se zvýší intenzita ultrafialového záření o čtyři procenta. Sílu záření zvyšuje i sníh či vodní hladina,“ vysvětluje Arenberger. Proto raději sáhněte po přípravku s vyšší ochranou. Je lepší se od moře vrátit bez bronzové pokožky, ale zato s minimálním rizikem vzniku rakoviny.

Pro běžnou ochranu obličeje například v ulicích města stačí faktor kolem patnáctky, což je podle nové klasifikace střední ochrana. Fototypy 4 a 5, tedy lidé s přirozeně tmavší kůží a očima, kteří se spíše opálí, než spálí, by s takovým přípravkem mohli vyrazit i na pláž. Lidé s citlivou pokožkou ať naopak sáhnout spíše po prostředcích vysoké nebo velmi vysoké ochrany.

Ať už máte v kufru zabalený jakýkoliv přípravek, na slunce raději nechoďte mezi 11. a 15. hodinou. Opalovacím přípravkem se potřete 20 minut před příchodem na slunce a nezapomeňte na něj ani tehdy, když jdete do vody.

Sledujte změny na znaménku

Chybné by bylo myslet si, že před sluncem chrání oblečení z jakéhokoliv materiálu. Například bavlněné tričko má ochranný faktor 10 až 20, ale vhodnější je speciální ochranné prádlo s UV nepropustnými vlákny, které můžete koupit přes internet. Ta mají takzvaný UPF faktor 40 až 80. Co to znamená? Například UPF 40 filtruje 97,5 procenta záření. Obleky pro pohyb na pláži jsou určeny hlavně dětem.

Proč je tedy tak důležité nenechat slunce dělat si s naší kůží, co se mu zlíbí? Sluneční paprsky způsobují nádorová onemocnění, kterých stále přibývá. Všímaví lidé je mohou podchytit včas, melanom totiž nejčastěji vyrůstá z mateřských znamének nebo z oblasti kolem nich.

Znaménka si tedy pravidelně kontrolujte a jakoukoliv změnu velikosti, barvy nebo tvaru hlaste kožnímu lékaři. Na nebezpečí slunečního záření letos upozornila akce Stan proti melanomu, která se uskutečnila na Václavském náměstí v Praze. Znaménka si tam nechalo zkontrolovat 1 167 lidí, melanom našli lékaři u 17 z nich. To je skoro dvakrát více než loni.