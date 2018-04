Opalovací krémy kůži před nádory nechrání

Dá se říct, že bláto na těle afrických Křováků a indiánů bylo lepší ochranou před sluncem než sebedražší opalovací krém dnes.

Princip, jak krémy chrání, je dvojí. Obsahují v různém poměru minerály a také chemické částice, které mají za úkol nepropustit škodlivé UVB záření do těla.

Minerály podobně jako zrcadlo odrážejí sluneční záření z kůže a chemické sloučeniny zase zjednodušeně řečeno nasají energii škodlivého záření a přemění ji na molekuly, které tělu neškodí. To však neznamená, že se stačí natřít a člověk se může na slunci pohybovat celý den.

"To by ten krém musel být tak hustý jako nějaká pasta na boty a stejně tak černý, aby dokázal chránit hodiny," říká lékařka Yveta Štouračová z Lékařského laserového centra v Brně. "Jenže krémy jsou lehounké tenounké vrstvičky a vydrží blokovat UVB záření nejvýš dvě hodiny. Pak je nutné se znovu natřít."

Faktor 60 je jen reklamní trik

Žádný krém navíc nechrání stoprocentně. Neplatí totiž, že čím vyšší ochranný faktor krém má, tím lepší ochranu zajistí. "Vyplatí se používat krémy maximálně do SPF 50. Co výrobce označuje jako šedesátky a víc, to už nemá význam," tvrdí lékařka dermatologické kliniky v Ústí nad Labem Hana Duchková.

Funguje to tak, že krém pětadvacítka umí odfiltrovat 96 procent škodlivého UVB záření. Padesátka však odfiltruje už jen o dvě procenta záření víc a krémy s ještě vyšším číslem se už liší jen setinami škodlivého záření, které propustí do kůže. Krém s číslem SPF 80 proto nechrání čtyřikrát víc než krém s číslem SPF 20.

I proto Evropská unie zakázala výrobcům používat matoucí značení. Nově nebudou značit krémy vyššími čísly než 50.

Přestože krémy nechrání úplně, bez nich by na slunci, ale ani ve vodě – škodlivé záření proniká až do hloubky 40 centimetrů – nikdo neměl strávit déle než deset minut. Poté slunce poškozuje kůži.

A ta má paměť: opalování se střádá a může se projevit za dvacet let rakovinou. Tou u nás ročně onemocní na 1500 lidí. Což se zdá relativně málo, ale jen do chvíle, kdy si člověk uvědomí, že ještě v roce 1970 jich bylo čtyřikrát méně.



Žádného jiného druhu rakoviny nepřibývá takovým tempem jako nádorů kůže. "Hnědá barva opálení je vlastně zoufalým pokusem kůže se ochránit. Znamená to, že už je poškozená. Příroda to vymyslela tak, že když kůže sluncem zčervená, varuje, že má se má člověk schovat. Jenže opalovací krémy právě začervenání potlačují, člověk rovnou hnědne. Lidé si myslí: nečervenám, to je dobré, opaluju se dál. To je omyl, který může mít tragické důsledky," varuje Yveta Štouračová.