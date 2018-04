Opalovací krémy chrání, ale brání správnému růstu dítěte

Vitaminy, minerály a slunce

Slunce je tedy důležité nejen pro růst rostlin, ale i člověka, což si mnoho rodičů pořádně neuvědomuje. Místo vysedávání u počítačů a televizí je pro dítě mnohem zdravější pobyt na sluníčku, je to ideální "zdravotní a růstová kúra", která navíc nic nestojí.

Samozřejmě že jen sluneční paprsky ke zdravému vývoji dítěte nestačí. Je zapotřebí i správná, vyvážená strava. Minerály, vitaminy, vláknina, to všechno v těle spolupůsobí.

Vitamin D Nedostatek vitaminu D se projevuje změknutím kostí.

U dětí se to projevuje jako křivice, u dospělých pak jako osteomalacie, deformace změknutých kostí, například páteře či kostí dolních končetin.

Důležitým stavebním prvkem pro správný růst kostí je vápník. Když je ho nedostatek, růst se opožďuje. Jenže samotný vápník nestačí. Jak upozornil odborný server www.rustovyhormon.cz , tím dalším je právě vitamin D, který se do těla dostává například konzumací ryb, rybího tuku nebo mléka a vaječného žloutku.

Určité množství vitaminu D si tělo dokáže vytvořit rovněž samo. Ovšem k tomu potřebuje právě sluneční paprsky, respektive ultrafialové záření.

Opalovací krémy jako brnění

Působením slunečních paprsků se v kůži produkují provitaminy vitaminu D, které putují do jater a ledvin. Tady vitamin D získává svou konečnou podobu.

Ačkoliv je to velmi efektivní proces, ne každému dítěti se dostává dostatečného množství tohoto vitaminu. Přitom pro zdravý vývoj kostí stačí pobyt na slunci asi pět až patnáct minut dvakrát až třikrát týdně.

Přístupu slunečních paprsků, respektive UV záření, ke kůži brání i opalovací krémy, které jsou něco jako brnění.

To neznamená, že by se děti neměly na prudkém slunci mazat opalovacím mlékem, rodiče by si spíš měli uvědomit, jak je sluneční záření důležité. Procházky na čerstvém vzduchu v prosluněných dnech jsou ideální pro růst vašeho dítěte. A dvojnásob to platí u dětí nedonošených.