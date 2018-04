Jak přivést a udržet děti u sportu? Trpělivostí a chválou, radí psycholožka

Kolik stojí sportování dětí? Sportovní kroužky něco stojí. Kolik, řeší maminky na eMimino.cz.

Není žádným tajemstvím, že pravidelná fyzická aktivita jak u dospělých, tak i u dětí, zlepšuje nejenom fyzickou kondici a výrazně posiluje imunitní systém, ale rovněž pozitivně ovlivňuje duševní stav. V dnešní době, kdy děti většinu času tráví ve školních lavicích nebo doma u počítače, se však pohyb z běžného života postupně vytrácí. Sport přitom dává možnost nejenom rozvíjet svou fyzickou zdatnost, ale také okusit pocit omamného vítězství i bolestné prohry. Děti se tak učí díky němu lépe zvládat své emoce.



Podle psycholožky Ivety Klečkové hodně zálěží i na tom, jak se umí s výhrou a prohrou vyrovnávat rodiče - jaký příklad dítěti dávají. „Říkám si, jaké to asi je prohrát, když vím, že ve dveřích to tatínek bude hlásit všem doma a že ho bude zajímat jen výhra a prohra. Líbí se mi Váš přístup, že sport je hlavně o pocitu a o tom zažít legraci, užít si to, mít prima zábavu s kamarády a výhra je něco, co je prima, ale není možné vyhrát vždy. Dá se i říci, že prohra je dobrá, protože naučí děti překonávat nezdary či neúspěchy. Zkuste o tom se synkem a s mužem trpělivě mluvit,“ poradila psycholožka čtenářce, jejíž syn velmi těžce nese prohru a ztrácí kvůli ní motivaci.



Důležité je podle ní i děti chválit za malé a dílčí úspěchy, ocenit jejich snahu i pravidelné navštěvování tréninků. A nenechat se rozhodit tím, pokud chce dítě zkusit jiný sport. „Děti hledají, co je bude nejvíce bavit a kde se budou nejlépe cítit. Já bych se zaměřila na to proč chtějí změnu. Co se děje, že se jim na kroužku, který celý rok navštěvují přestalo líbit. Velkou roli hraje i osobnost lektora/trenéra, kolektiv kamarádů, ale také to, zda dítěti daný sport jde a je v něm úspěšné či zda spíše selhává,“ radí čtenářce, jejíž děti zatím střídají sporty poměrně často.



Pravidelné sportování má pozitivní vliv na život a psychiku dítěte. Při fyzické zátěži totiž dochází k odbourávání stresových hormonů a vylučování endorfinů, které tělu přinášejí příjemné pocity. Po fyzické námaze dojde k následnému pocitu uvolnění svalových skupin a součástí sportování bývá často i relaxace, která výrazně snižuje napětí i úzkost u dětí.

Mgr. Iveta Klečková Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Je certifikovaná terapeutka - absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii, dále i výcvik v integrované psychoterapii.

Absolvovala řadu dalších školení v oblasti psychologie a psychodiagnostických metod.

Má soukromou psychologickou praxi, kde se věnuje rodinné terapii jak s dětmi, tak i s dospělými.

Žije v Praze a s manželem mají tři děti.

„Nesporným faktorem je i zvyšování sebevědomí dítěte, které rozhodně sport přináší, neboť probíhá-li pohyb uspokojivě a je-li pozitivně vnímán, narůstá i sebevědomí jedince. Dítě tak dosahuje postupně malých úspěchů. Rovněž velmi pozitivní vliv na psychiku dítěte má i hra, která umožňuje sdílet své zážitky a pocity ve skupině a najít si mezi nimi nové přátele,“ uvádí Iveta Klečková, psycholožka.



Neméně významným faktorem je pak i to, jakým způsobem ke sportu přistupují samotní rodiče a zda dítě k pohybu dostatečně motivují. Na druhou stranu na něj ale nesmí ani moc tlačit a dávat na sport zbytečně velký důraz - nepřípustné je křičení, nadávky (ať na vlastní tým, nebo na soupeře) a ponižování. Naopak by měla být vždycky oceněna snaha a rodiče i trenéři by měli v dětech podporovat ducha fair play, stejně jako umění důstojně prohrávat.



Nesnažte se dětem vnucovat své vlastní zájmy a raději jim dejte možnost, ať se na výběru sportu samy podílejí. K tomu vám mohou pomoci nejrůznější ukázkové hodiny. Na nich získáte představu o tom, jak lekce probíhají a zda se dětem budou líbit. „Někdy děti chtějí dělat sport, který dělá jejich kamarád. Toho je dobré využít, neboť i to je pro dítě dobrou motivací, že chodí sportovat s kamarády. Sport pak nebere jako nutnost, ale jako zábavu,“ uvádí Iveta Klečková, psycholožka. Důležitá je pak i osobnost lektora nebo trenéra, který vaše dítě povede.



Jako dobrý příklad pozitivní motivace uvádí Klečková i nejrůznější sportovní turnaje, které umožní dítěti setkat se se stejně zaměřenými dětmi a užít si týmového ducha. Jako příklad uvádí Coca-Cola Cup, který nabízí vítěznému týmu školáků z Česka nebo Slovenska možnost jet na fotbalové Euro a setkání s legendou Janem Kollerem.



Iveta Klečková doporučuje rodičům právě i využívání sportovních idolů k motivaci dětí: „Je však potřeba dávat pozor na to, co je tou hlavní motivací pro dítě. Měl by to být pohyb samotný a radost z aktivity a ne to, že má hokejista nebo fotbalista ferrari,“ upozorňuje psycholožka.