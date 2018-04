Nechoďte spát s mokrou hlavou a používejte olej, radil kadeřník

Vlasy nás baví vždycky, ale právě v období těsně před příchodem jara je řešíme nejraději. Je to čas na nový střih nebo změnu barvy, ale taky na to, abychom kadeře unavené po zimě co nejlépe opečovávali. Jak na to? S tím nám v on-line chatu radil zkuešný kadeřník Jan Balcařík.