Onkogynekolog: Rakoviny děložního čípku přibývá kvůli naší promiskuitě

Chcete říct, že za vyšší výskyt karcinomů děložního čípku může naše promiskuita?

Určitě. Sexuální chování hraje naprosto klíčovou roli. Infekce HPV (zkratka pro Human papillomavirus, česky lidský papilomavirus, pozn. red.) je sexuálně přenosná. A karcinom děložního hrdla je důsledek této infekce. Nejzávažnějším rizikovým faktorem je počet partnerů a jejich časté střídání. Jsou země, například muslimské, kde se s tímto onemocněním ženy prakticky vůbec nepotýkají, ačkoliv žádný screening nemají. Ovšem promiskuita je tam prohřešek, za který hrozí hrdelní trest. Protipólem je právě Česká republika. A pak jsou tady africké země, kde má tento druh rakoviny zase úplně jiný rozměr. Ze zhoubných nádorů je to ten nejsmrtelnější.

Je to už osm let, co se mohou nechat ženy proti HPV naočkovat. A čtrnáctiletým dívkám je vakcinace hrazena ze zdravotního pojištění. To se očkování v těchto statistikách vůbec nijak neprojevilo?

Nemělo šanci se projevit. Týká se jen dívek, kterým je 14 let a ještě nezačaly s pohlavním životem. Až začnou, nakazí se (promořenost populace tímto virem je poměrně vysoká, odhaduje se, že do kontaktu s ním přijde až 80 % populace, pozn. red.). Ale nemoc se rozvíjí dlouhou dobu. Než se z přednádorového stavu vyvine invazivní nádor, trvá to i několik let. Riziko vzniku nádorů děložního čípku v těchto mladších věkových kategoriích je malé. Prvního vrcholu dosahuje v populaci žen okolo 35. roku věku. Abychom mohli vyhodnotit, zda očkování mělo nějaký pozitivní efekt, musíme počkat, až nám proočkovaná generace doroste minimálně do věku 35 let.

Kolik procent dívek v populaci čtrnáctiletých by muselo být naočkovaných, aby se šíření HPV infekce zbrzdilo?

Dnešní strategie je propočítaná na osmdesátiprocentní proočkovanost. Jenže už dnes od pediatrů vidíme, že zájem o vakcinaci klesá. Číslo se pomalu ale jistě dostává pod 80 procent.

Onkogynekolog David Cibula

Proč klesá zájem? Vakcína je přeci hrazená ze zdravotního pojištění.

Když na trh přichází něco nového, hodně se o tom mluví i píše. Po dvou třech letech rozruch i nadšení utichá, zájem se sníží a informovanost klesá. Když je pak matkám nabídnuto očkování pro jejich dcery, často nedohlídnou, jaké skutečné výhody to pro ně může mít. Ale myslím, že roli v tom hraje i hlasitost určité, i když u nás pořád ještě malé skupiny odmítačů očkování. Ti dokolečka přicházejí se stejnými argumenty a překřičí argumenty racionální.

Je virus nebezpečný i pro muže?

Určitě ano. Spolupodílí se na vývoji análního nebo penilního karcinomu (zhoubné onemocnění konečníku nebo penisu, pozn. red.). Obě onemocnění jsou u heterosexuální populace naštěstí vzácná. U homosexuálně orientovaných mužů je ale výskyt análního karcinomu daleko vyšší. Pro ně tedy jednoznačně platí doporučení nechat se také očkovat. Ovšem smysl to může mít i pro heterosexuální muže. Pokud k tomu přistoupí tak, že chtějí chránit svoji partnerku, která v minulosti nebyla očkovaná, sníží tím výrazně riziko, že ji infikují.

U paní Martiny lékaři odhalili rakovinu děložního čípku v takovém rozsahu, že jí museli odebrat dělohu a vaječníky: