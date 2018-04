Oněnka svlékla teplé šaty a je v letním. Podívejte se na její novou kolekci

Oněnka z pera módní návrhářky Išky Fišárkové sedí na našich stránkách už skoro dva roky. Každého půl roku vymění svůj šatník za novou módní kolekci inspirovanou reálnými módními trendy, střihy i barvami.

Její kreace mohou tedy inspirovat každou z vás. Oněnka od doby svého vzniku také trochu přibrala, protože jste si stěžovaly, že je až moc hubená. (Více o jejím zrodu čtěte zde.)

Od konce loňského roku je tedy maličko plnější, víc už to ale nejde, protože by se nám do růžku stránky nevešla. Ani by jí plnější tvary už neslušely, protože, i když je to vaše spojenkyně a kamarádka, je to pořád přece jen kreslená karikatura.

V bublině vás nyní nově upozorňuje na zajímavé články a postřehy, které máme na webu. Nicméně si po rozkliknutí postavičky můžete do bubliny napsat vlastní text a oslovení, svou hlášku, jako třeba: "Jsi nejlepší a moc ti to dnes sluší!" Která z nás by to dnes a denně neslyšela ráda? Jsme s vámi. Čtěte nás.