Ondřej Sokol: doktoři ho mají za kolegu

Bleskový dotazník Kůň, nebo motorka?

Kůň. Zaprvé je miluje moje Esterka a zadruhé: při natáčení Útěku do Budína jsem zažil ten adrenalin, kdy máte v rukou opratě a jedete s vozem po lesní cestě. To se s motorkou nedá srovnat. Beatles, nebo Rolling Stones?

Strawberry Fields Forever! Pivo, nebo víno?

Ani jedno. (A nejsem abstinující alkoholik, jak by se z téhle odpovědi zdálo.) Angelina Jolie, nebo Meryl Streep?

K jaké myslíte příležitosti? Salát, nebo steak?

To by mě zajímalo, co se o člověku chcete dozvědět.