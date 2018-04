Ondřej Pivec: mladý jazzový objev

Brněnský rodák Ondřej Pivec (1984), absolvent klasického klavíru a hráč na proslulé varhany Hammond, právě vydává na nezávislém labelu Animal Music své druhé album, nazvané Never Enough. Desku natočil se svou skupinou Organic. První sólové album, Don‘t Get Ideas, mu vydal v loňském roce label Cube-Metier.

Zatím nejvýznamnějším úspěchem mladého jazzového varhaníka je cena Akademie populární hudby (Anděl) v kategorii Jazz a Blues za rok 2006. Dnes platí za jednoho z nejsvébytnějších muzikantů české jazzové a fusion scény.

Koncerty Ondřeje Pivce a jeho skupiny Organic si můžete vyhledat na www.ondrejpivec.com

Film

COKOLI

Střední proud ve srovnání s ostatními Allenovými filmy, ale mě pobavil. Líbí se mi scény se zpěvačkou Dianou Krall z klubu Village Vanguard v New Yorku. Allenův humor je nabitý intelektem, ale v podstatě drsný.

Kniha

MILES DAVIS AUTOBIOGRAPHY

Nádherná autobiografie jednoho z největších muzikantů. Je to dobrý studijní materiál, i když někdy taky pěkně kecal, aby vypadal líp. Navíc i drogy udělaly své, proto ne všechna fakta jsou v pořádku. Ale je to moc pěkně napsaná knížka, plná historek a příběhů z pozadí doby, kdy v téhle muzice všechno vznikalo.

Místo

KLUB BLUE NOTE V DRÁŽĎANECH

S bubeníkem Tomášem Hobzkem tam jezdíme hrát s kytaristou Christianem Roverem. Je to strašně pěkné místo a lidé tam jsou velice milí. Většinou se to tam pěkně zvrhne, takže odcházíme nad ránem. Je docela zajímavé, že necelých osmdesát kilometrů od našich hranic jsou lidé tak odlišní, takoví... beze strachu a přirozeně sebevědomí.

Člověk

JAROMÍR HONZÁK

Přední český kontrabasista, skladatel a především krásný člověk. Založil a vede jazzovou Vyšší odbornou školu při Konzervatoři Jaroslava Ježka. Díky tomu se nám dostává vzdělání na velmi vysoké úrovni, které bychom jinak neměli šanci získat. Obdivuju jeho vůli a výdrž, protože kličkovat byrokracií je pro muzikanta něco příšerného. Navíc dělá zajímavou hudbu s muzikanty z Polska a s Davidem Dorůžkou.