Jen na Jarmarcích jsme letos pomohli více než 350 tisíci korunami

Praha 24. 5. - 118 430 kč

Dobročinné aukce na 11. Jarmarku OnaDnes.cz se zúčastnila i herečka Simona Stašová.

Na letošním prvním Jarmarku OnaDnes.cz, který se konal v květnu, jsme dovybrali chybějící peníze na auto pro pěstounku paní Hlaváčkovou. Zbývající částka z celkové sumy pomohla Tomášovi, který do třinácti let vyrůstal spolu se svými třemi sourozenci u matky, poté byly děti z důvodu zanedbávání péče matce odebrány a umístěny do dětského domova a kojeneckého ústavu. Nyní Tomáš požádal o svěření sourozenců do své péče. Více čtěte zde.

Praha 20. 9. - 174 65 kč

Charitativní aukce. (Jarmark OnaDnes, 20.9. 2014)

V září jsme na Jarmarku prostřednictvím nadace pomohli sestrám Žanetě a Janě z Náchoda, které vyrůstaly s rodiči v polorozpadlém domě bez teplé vody a dostatečného materiálního vybavení. Jejich maminka byla zbavena způsobilosti k právním úkonům a potýkala se s těžkými psychickými stavy. Díky dohledu a působení sociálních pracovníků se situace postupně zlepšuje. Více čtěte zde.

Brno 15. 11. - 64 500 kč

Jednadvacetiletá Miša z dětského domova v Prostějově (vpravo) děkuje na Jarmarku OnaDnes.cz všem, kteří jí prostřednictvím kasičky Nadace Terezy Maxové dětem přispěli na další roky studia veteriny.

Na listopadovém Jarmarku OnaDnes.cz jsme schraňovali pomoc pro jednadvacetiletou Michaelu. Ve svých osmi letech byla spolu se svými sourozenci svěřena na žádost rodičů do péče Dětského domova v Přerově, kde je vedena dodnes a pravidelně jej navštěvuje. Momentálně studuje ve třetím ročníku na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně, obor veterinární lékařství. Rok studia vyjde na 38 tisíc korun a má před sebou ještě tři roky. Více čtěte zde.

Pomoc pro Karešovy

Jana Karešová se synem Adamem

Na začátku prosince jsme na našich stránkách zveřejnili až neuvěřitelně tragický příběh jedné rodiny, která kvůli genetické zátěži ztratila dvě malé děti. Vážně nemocné je i třetí. V článku byl odkaz na konto, kam jste mohli rodině paní Karešové finančně přispět na léčbu. Příběh nechal málokoho chladným, konto narostlo o desítky tisíc korun, za což vám všem spolu s Janou Karešovou velmi děkujeme!

Nákupy a dárky

Dvakrát, na jaře a na podzim, jsme v letošním roce pomohli také prostřednictvím týdne Nákupů s Ona Dnes. Pokaždé se vybralo 150 tisíc korun, které díky našemu vydavatelství Mafra a také společnosti Visa Europe podpoří finanční gramotnost Azylového centra Vysočina.

Radost vám všem čtenářům jsme se pak rozhodli udělat poslední měsíc v roce. V adventním kalendáři a vánočním kvízu jsme rozdali dárky za více než 150 tisíc korun.

