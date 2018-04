OnaDnes.cz letos pomohla pěstounkám, dětem i týraným ženám

Na jaře se konal osmý Jarmark, který se z původních prostor před budovou redakce na Smíchově pro velký zájem přesunul na holešovické Výstaviště. Tradičně charitativní bazárek oblečení, bot a doplňků z vašich skříní přispívá konkrétním lidem, které vybereme společně s Nadací Terezy Maxové dětem.

Na jaře jsme tak pomohli částkou 65 890 korun osmi dětem z pěstounské rodiny, aby mohly vyjet na letní integrační tábor.

V dubnu jsme podpořili veřejnou dražbu tří háčkovaných obrazů od zpěvačky Lucie Bílé. "Velký obraz, váza s květinami, mi trval měsíc," přiznala zpěvačka.

Celkem 61 900 korun putovalo prostřednictvím programu For You by ING na cyklus vzdělávacích seminářů na téma prevence rakoviny prsu, které se zaměřují na studenty a studentky středních škol po celé České republice a je nazvaný "Nejde jen o prsa".

Na podzimním 9. Jarmarku OnaDnes.cz, který se konal 19. října, se na pomoc pěstounským rodinám vybralo 143 248 korun. Mohli jsme tak pomoci pěstounům malé vnučky Leonky, která má poruchu učení a soustředěnosti, ale i dalším pěti pěstounským rodinám a ještě pěti dětem z Dětského domova HUSITA v Dubenci na sportovní aktivity.

Jako hlavní mediální partner jsme podpořili 18. listopadu charitativní přehlídku Nadace Terezy Maxové dětem nazvanou Fashion for Kids.

Karolína Kurková na přehlídce Fashion for Kids.

Díky Nadaci Terezy Maxové dětem a Auto Škoda jsme na podzim zveřejnili devět příběhů pěstounských rodin, které se přihlásily do hlasování o auto Škoda Citigo. Vy jste pak svými hlasy rozhodli, která rodina auto získá.

Nejvíc hlasů, a tedy také auto, získala Jana Borkovcová, která žije sama a stará se o osm dětí v pěstounské péči.

Z devíti zmíněných příběhů pěstounek byly však obdivuhodné všechny, proto nám bylo líto, že auto může získat jen jedna rodina. Společně s nadací jsme se tedy domluvili, že 7. prosince na 10. Jarmarku OnaDnes.cz budeme vybírat na tu rodinu, která měla nejmenší okruh internetových příznivců.

Plán to byl velmi smělý, protože stejné auto stojí 240 tisíc korun a bylo jasné, že takovou spoustu peněz najednou nevybereme. Pěstounce Haně Hlaváčkové jsme tak zatím přispěli na auto krásnou částkou 150 402 korun.

Pomáhat potřebným se má a o Vánocích obzvlášť, proto jsme před svátky poslali balík kosmetiky a knížek zhruba za 15 tisíc korun týraným a osamělým ženám, jimž pomáhá občanské sdružení ROSA.

Snad udělaly ženám v azylovém domě dárky radost a daly jim na chvíli zapomenout na vlastní starosti.