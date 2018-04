OnaDnes.cz je celá nová, ochutnejte čokoládu a dorty s lesním ovocem

Příjemné prostředí je hlavně práce grafika, kterému jsme našeptávaly: tady použij bílou kávu, tady čokoládu a támhle borůvku v kombinaci s malinou. Vylíčily jsme mu představu o kavárničce, kde voní čokoláda, kapučíno a dorty nazdobené lesním ovocem.

A byť muž, dokázal emotivní vizi převést v důvěrné a pohodové prostředí. I pro pocit větší blízkosti jsme opustily elegantní, ale chladnou původní podobu a vzdaly se už okoukané fialové.

Oblečte si svou Oněnku

K přátelské atmosféře, v níž tu můžete surfovat, přispívá naše kreslená Oněnka, maskot v roli vaší kamarádky, spřízněné duše i módní inspirace. Postavička má totiž svůj šatník, který obměňuje návrhářka Iška Fišárková podle aktuálních trendů. Stačí se prokliknout do Oněnčiny "skříně" a obléct si ji do některého z vystavených modelů.

Pánové mezi námi

Kromě hezčího vzhledu vám nabízíme i nový obsah. K článkům věnovaným módě, kráse, vztahům, zdraví a rozhovorům, přibudou rady pro hubnoucí a témata určená maminkám, a to jak těhotným, tak těm s dětmi všeho věku. Věnovat se budeme samo sebou i mužům a dáme jim příležitost, aby sami psali, co si o nás myslí. Navíc vznikla rubrika Styl, v níž chceme sledovat nejrůznější designové vychytávky, ať už technické, nebo nápady na zútulnění domova.

Bazar i vaše recepty

Pyšné jsme zejména na novou podobu receptů. Můžete v nich nyní hravě vyhledat, co potřebujete, podle zvolené kategorie, zadaného slova či podle ingrediencí. A nejen to. Co nevidět se budete moct dokonce s ostatními podělit o vlastní recept, když suroviny a návod jednoduše vložíte do připraveného formuláře. Novinkou je ještě bazar všeho možného. Najdete ho pod názvem Jarmark a můžete v něm dle libosti prodávat a nakupovat oblečení na sebe i na děti stejně jako další užitečné věci pro rodinu.

Poradí vám ostatní i odborníci

Kvalifikovaní odborníci pokračují ve svých poradnách, kde odpovídají na vaše dotazy. Také diskusní Kavárnička dostala novou, přehlednější podobu. Psavé čtenářky se mohou svěřovat blogu a my na nejlepší texty ostatní upozorníme na hlavní stránce webu.

Jak se vám líbí?

Nová OnaDnes.cz je na světě. Dělaly jsme, co jsme mohly a teď už můžeme jen věřit, že se vám budou stránky "U Oněnky" líbit. Moc si to přejeme, protože o vaše sympatie a podporu nám jde v první řadě. Jak totiž praví motto z pera našich marketingových kolegyň: Každá jste ta pravá, každá jste ONA!

P.S.: Pokud byste chtěly ještě něco vylepšit, pište nám na ona@idnes.cz

Líbí se vám nová OnaDnes.cz?