Ona roku 2008: vybrali jste olympijskou vítězku Kateřinu Emmons

Vítězství české olympijské královny a nastávající maminky je pochopitelné. Její vítězný boj o olympijské medaile nás letos vzal za srdce stejně jako kdysi malá Lucinka Neumannová vítající v cíli vyhraného závodu maminku Katku.

Střelkyně Kateřina Emmons získala s přehledem nejvíc vašich hlasů (903) a vyhrála titul Ona roku 2008 s náskokem více než šesti set hlasů proti druhému místu. A loňskou vítězku Terezu Maxovou porazila o téměř dvojnásobek.

TAKTO JSTE HLASOVALI

Druhé místo obsadila báječná herečka, pravá dáma a oblíbená "Pálenice" Zlata Adamovská. Její tvář i rozhovor se objevily v úplně prvním, novoročním čísle Ony Dnes v lednu 2008, a tak s ní rok symbolicky začínáme i končíme.

Na třetím místě stojí Dana Drábová, česká jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Všechny tři oceněné dámy jsme požádaly, aby vám, našim čtenářkám, popřály něco do nového roku.

1. Kateřina Emmons

"Moc děkuji všem čtenářkám a čtenářům za jejich hlasy. Nečekala jsem, že budu mít takovou podporu, a je to moc milé. Do nového roku 2009 vám přeju hodně zdraví. To je to nejcennější."

2. Zlata Adamovská

"Mám velkou radost, těší mě to a děkuji za přízeň všem čtenářkám a divačkám. Do nového roku přeju všem hodně sil k překonání všech překážek, bez kterých už si život ani nedovedu představit. A kdyby, nedej bože, byl jejich život jako na divoké řece, tak aby všechny peřeje sjely a zvládly s noblesou."

3. Dana Drábová

"Přála bych si, aby rok 2009 přinesl přiměřenou dávku úspěchů a radostí. A aby neúspěchy a trápení, které k životu také patří, byly krátkodobé a dokázali jsme je zvládat s pokorou a nadějí, že vše se nakonec v dobré obrátí. To samé přeji sobě, světu i čtenářkám."