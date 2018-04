Ona mi tě nevezme, miláčku

Když vám přijde podobná smska nebo e-mail od bývalé partnerky vašeho nového přítele, řeknete si asi, jak je tohle možné. Jak s ní mohl kdy něco mít. Představíte si hned dlaždiče v ženském provedení, šílenou fúrii, navíc agresivní. Řeknete to svému milému a podle intenzity vyhrožování vyjádříte i své obavy o sebe či o něho. Váš milý však vypadá, že tomu ani nevěří a naopak se jí zastává: Ona za to přece nemůže, že mě pořád miluje! Měla v minulosti špatné zkušenosti s muži…

A pak dostanete rafinovanější verzi od stejné dámy, tentokrát z emailové adresy se jménem vašeho milého: "Už tě nechci, sex byl s tebou hrozný, už mi nepiš, nevolej, nechci tě vidět…a podpis milovaného XY" (Samozřejmě i s chybami kvůli věrohodnosti, až na to, že je vám divné, že se vám obvykle nepodepisuje a tohle by prostě nikdy nenapsal. Tak či tak s vámi začnou cloumat pochybnosti.)

A do třetice všeho dobrého vám přijde na mail slušná verze, tentokrát od seriozního, anonymního přítele: "Musím Vás varovat před XY, zneužívá ženy, které mu podlehnou… Tuto zprávu berte jako radu, jak s ní naložíte, je už na Vás. Nevěste však hlavu. Nejste první ani poslední. Váš přítel."

Podobné maily a smsky mohou docela slušně otrávit život i vztah, a to zvlášť pokud spolu teprve začínáte. Namístě je proto rada: zamyslete se nad tím, kdo a proč vám podobné věci píše, namísto toho, co vám píše, a snažte se to brát s nadhledem. A hlavně, promluvte si o tom s vaší polovičkou, než uděláte ukvapené závěry.

Kdo se za texty skrývá? Nenechte se zmýlit, většinou je to inteligentní, starostlivá bytost, která dle okolí, prostě jen bojuje za svojí lásku.. Jak to tedy je? U žen, které sáhnou po podobných metodách, když je muž opustí, většinou najdete shodné rysy - přílišný obdiv a oddanost k muži, starostlivost a péče, silný smysl pro rodinu a práce v domácnosti a v neposlední řadě pevná citová závislost až naivita. Když pak muž přestane ženu milovat a opustí ji, je to pro ni tak bolestivé, že raději svou pozornost zaměří na zdánlivého viníka, než aby si připustila, že již není milována. Vždyť pro něj dělala téměř všechno. Není možné, aby ji nemiloval, za to může určitě ta, která ji ho vzala!

A co na to muž? Většinou se cítí vinný tím vším, protože mu bývalá partnerka vždy tvrdila, že již v minulosti měla nepříjemné zkušenosti s jiným, který ji hodně ublížil (v překladu: opustil ji pro jinou) a jen nechtěla, aby se jí něco podobného stalo znovu. Ale ruku na srdce, které z nás se něco podobného v minulosti nestalo? Zachovejme si proto šarm a humor právě v době, kdy ho ta druhá postrádá, protože budeme potřebovat silné nervy nejen pro tu druhou, ale i pro svého milého…

Příběhů s ženami, které se snaží získat zpět mužovu lásku a zajdou až do krajností, je mnoho. Žena v konkurenčním boji za lásku dokáže používat propracovanější a zákeřnější prostředky než muž. Kolik z vás mužů i žen zažilo podobné řádění bývalých žen a jaké byly jejich metody?

