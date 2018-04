ONA JEHO očima: Jaké jste, takovou máte tapetu

VAŠE TAPETY NAJDETE ZDE



Tuhle jsem narazil úplně nahoře v mé knihovně - a ještě v zadní řadě -na krásné první vydání "Spisů básnických" Františka Ladislava Čelakovského (a přiznejte si, milé čtenářky, že se Vám při jeho jménu vybaví tak nanejvýše "Toman a lesní panna" (na jelínku podkasaná), případně těm ze školy nedávno vyšlým navíc Ohlasy písní ruských a českých) - já ovšem pro Vás vybral pár jeho velice moderních, neboť nadčasových, veršů. Ty první jsou o jeho rozhovoru s pražskými "kafíčkujícími paničkami":

Jedna z nich, již nevím která:

K jiným-li přirovná se česká řeč,

že chudší jest, vyznat musíte sám.

Na to já:

S maličkým rozdílem, jak já ho znám,

jest jazyk český hojný, sladký,

ohebný, hladký.

Připouštím, krásná paní, ale -

jak vy ho znáte, chudý neskonale...

Druhé verše pak složil jistým novomanželům, když byl požádán "napsati jim ku poctě svatební báseň":

Milostný párku v přepodivné kráse!

Jazyk můj ztíží ctnosti vypoví,

Vás chválí lépe staročeské příslovi,

jenž dí, že obé dobré, hus i prase.

Tak co říkáte? Nudný stařík - klasik? Pche!

VÍCE PŘÍSPĚVKŮ AUTORA NAJDETE NA JEHO BLOGU iDNES.cz

A teď ( u nás na Hané se říkávalo a někde stále ještě říká "fčil") o něčem zcela soudobém: tuhle jsem požádal jednu mladou paní o dovolení použít její počítač a záhy po vyslovení souhlasu a zapnutí počítače jsem sebou slastně škubnul, neboť na mne z obrazovky vykoukl její velmi odvážný akt, zda počítačově vylepšený, netroufám si ovšem říci...

V každém případě mne, člověka, který má na počítači stále ještě z obchodu nastavenou modrou plochu), tento jev velmi zaujal i rozvinul jsem krátkou vnitřní úvahu na téma, jak vysokou, vysokánskou vypovídací hodnotu o člověku má tapeta, nastavená na počítači. Manžílek, manželka, dětičky, vnoučátka, kočičky a pejskové, ne tak cizí slečny, úplně cizí slečny, Leonard di Caprio, Shreck, vratná láhev....taky krajina, měsíční krajina, moře, všelijaké umělé vlnění a mlání.... Bruce Willis či Jiří Paroubek na koupališti...vidíte a chápete ten ohromný prostor pro seriózní vědecký průzkum?

Já tedy ano a docela rád bych se do něj pustil! A začnu rovnou na místě: co takhle POSLAT SEM NĚJAKOU SVOJI ZAJÍMAVOU TAPETU Z POČÍTAČE, ať mám základ studijního materiálu? To bude ponor do ženských duší, do jejich snů a přání! (Redakce vaše tapety vystaví a majitelku nejzajímavější z nich ocení.)

Platí? Tak jo, už se těším!

p.s. Ale rozhodně se zamyslete nad tím, co o Vás vypovídá tapeta ve Vašem počítači...

VAŠE TAPETY NAJDETE ZDE