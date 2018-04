Není lepší partnera vůbec nemít? Ptaly jste se on-line Petra Šmolky

Mnohé z vás nejsou doma spokojené, řeší manžela záletníka, tyrana, jsou obětí manipulátora, neshodnou se s partnerem na výchově dětí, nebo nevyjdou s tchyní.

"Můj partner po pěti letech strašně zlenivěl, mám pocit, že jsem na vše sama, do dneška jsem nepřišla na to, co na něj platí," posteskla si v on-line rozhovoru s psychologem čtenářka Lenka.

Evička se zase svěřila, že její přítel ze dne na den odešel. "Už se mnou nechce žít. Jinou prý nemá a víc nevysvětlil. Jak tomu mám rozumět?" ptá se bezradně.

To čtenářka Katka už zřejmě rezignovala. "Když to tak všechno kolem sebe pozoruju, není lepší partnera vůbec nemít?"

Petr Šmolka však s takovými úvahami rozhodně nesouhlasí a Katce a dalším, co to s muži vzdaly, vzkazuje: "Možná byste se mohla rozhlížet někde jinde. Třeba proto, že být singl má i své stinné stránky. Prokazatelně jsou nemocnější, dříve umírají, mívají horší životní úroveň..."

Co vy? Je u vás doma všechno v pořádku?

A nevzdávejte to, třeba už jen proto, že se blíží Valentýn, svátek zamilovaných. Pokud něco neklape, mohl by svátek zafungovat jako startovní čára, můžete se pokusit pootočit kormidlem, aby vaše společná loď zamířila konečně do klidnějších vod.

Jako bychom vás slyšely: Pcha, Valentýn! Zadržte ale s protesty na adresu komerčního dne. Taky ho moc nemusíme. Víme, že je to importovaný svátek, jehož cílem je zejména zruinovat naše peněženky. Ale! Příležitostí k příjemně stráveným chvílím po boku toho, koho milujeme, není nikdy dost. Tak proč zrovna tuhle nechat ladem?