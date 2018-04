Genetik: Nejen starší matky, ale i otcové mají vliv na zdraví dítěte

Zároveň upozornil, že riziko Downova syndromu ve 20 letech matky je 1/1500 porodů, zatímco ve 40 letech matky je to už 1/100 porodů.

Zatímco před lety byl tradiční věk rodiček mezi 20 a 24 lety, teď už to je 25 až 29 let. Ale výjimečné není ani to, když je prvorodičce dokonce čtyřicet.

MUDr. David Stejskal vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze. Po nástupní pediatrické praxi pracoval v Biologickém ústavu 1. LF UK a na genetickém oddělení Fakultní Nemocnice Praha. Studoval také na kalifornské univerzitě v Los Angeles a Londýnské univerzitě. Roku 1996 založil Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET. Specializuje se na metody prenatální diagnostiky. Podílel se na zavedení prenatálního neinvazivního vyšetření chromozomálních vad PRENASCAN.

Ačkoli takové ženy bývají podle expertů zkušenější, vyzrálejší, z čistě biologického hlediska se zvyšují zdravotní potíže. Častým problémem bývá už samotné otěhotnění.

Se stoupajícím věkem matky pak významně stoupá riziko genetických vad u dětí, starší matky jsou také mnohem více ohroženy vysokým tlakem, diabetem nebo tromboembolickou nemocí.

Plodová voda versus kapka krve

Ženy nad 35 let by měly podstoupit genetické vyšetření odběrem plodové vody, které odhalí Downův syndrom a další vrozené vady. Jenže zároveň toto vyšetření představuje půl až jednoprocentní riziko potratu.

Na českém trhu se nyní objevila i nová metoda vyšetření z kapky krve matky.

Je to zcela bezriziková, neinvazivní metoda, jejíž základní cena je ale bezmála 14 tisíc korun, přičemž zdravotní pojišťovny tento test zatím nehradí.