Syndrom vyhoření nepodceňujte, přichází plíživě a ohrožuje zdraví

O psycholožce Mgr. Renáta Hegedüšová pracovala 10 let na psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Bezmála 5 let pracovala v denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, na pozici vedoucího psychologa a garanta předatestační přípravy. Zde se věnovala především terapii pacientů s onemocněním schizofrenního okruhu, dále zde založila a vedla stacionář pro pacienty s neurotickými a psychosomatickými obtížemi. Nyní na Poliklinice Zelený pruh (MEDICON a.s.) poskytuje individuální psychoterapii a krizovou intervenci pacientům s nejrůznějšími duševními problémy a pacientům, kteří se nalézají v obtížné či krizové životní situaci.