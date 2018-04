Raději menší množství než nízkotučné náhražky, radí Petr Havlíček

"Malé množství vás určitě nijak nepoškodí. Můžete také zkusit použití 'smetany', vyrobené ze sójových bobů," navrhl čtenářům v on-line rozhovoru.

Za největší zvěrstvo v konzumaci potravin považuje okrádání výrobcem. "Snaží se nás okrást o peníze používáním nekvalitních surovin a navíc přesvědčit o výhodnosti nákupu nejen s ohledem na cenu, ale i zdravotní prospěšnost," uvedl Havlíček s tím, že takových potravin je na trhu dost.

"Voda není ideální a nikdo z nás není tak bohatý, aby se nechal stabilně okrádat a podvádět," napsal s narážkou na obsah vody v některých potravinách, čímž výrobce zvyšuje hmotnost a tím pádem i cenu. "Vždycky čtěte etikety. Většinou je tam pravda," apeloval na čtenáře.

Jíst můžete i večer

Radil Kateřině Neumannové, Tomáši Dvořákovi nebo Romanu Šebrlemu. Jako výživový specialista pracuje mnoho let, ale až úspěšný seriál "Jste to, co jíte" Petra Havlíčka (a Kateřinu Cajthamlovou) proslavil.

Ing. Petr Havlíček Narodil se 29. 4. 1969 v Ústí nad Labem. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně se státní zkouškou z oboru technologie potravin. Je známým výživovým specialistou, který radí sportovcům i lidem s nadváhou. S partnerkou vychovávají sedmiletou dceru Lucii (v březnu jí bude osm).

"Pokud se sebou někdo chce něco udělat natrvalo, musí změnit sebe a svůj život," tvrdí a dodává, že spoléhat na krátkodobou dietu přináší jen problémy.

Havlíček začínal jako konzultant vrcholových sportovců, postupně se jeho klientela rozšířila o širokou veřejnost bojující s nadváhou a obezitou. V současnosti připravuje projekt Vím, co jím (videoseriál přinášíme zde), v němž spolu s kolegyní Karolínou Hlavatou radí s výběrem zdravých potravin.

Sám o sobě tvrdí, že má své tělo pod kontrolou. I díky tomu, že se v mládí věnoval kulturistice.

"Pokud mi někde na těle něco vadí, přidám pohyb. Mám rád jídlo, takže docela dost jím a klidně i večer. Pohybu mám dost, proto je pro mě večeře zásadní jídlo dne a klidně si po ní dám i sladké. Jídlo musím mít vyladěné i proto, že spím kvůli práci tak čtyři hodiny denně a jinak bych to nezvládl," řekl v rozhovoru pro iDNES.cz (celý rozhovor čtěte zde).