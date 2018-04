Najděte si čas na sebe, získáte víc energie, radí psycholožka

Celkový trend moderního životního stylu nám vnucuje, že máme být vždy výkonní, skvělí, ve formě, mladiství. To vše na nás působí jako stres.

Dlouhodobý stres se samozřejmě časem projeví na naší celkové kondici. Poznáme to podle tělesných i psychických projevů.

Jsme unavení, vyčerpaní, trpíme pocity nedostatečnosti, jsme podráždění a nakonec budeme mít dojem, že jsme se ocitli ve slepé uličce.

Mgr. Eva Hradilová Psycholožka Eva Hradilová Po studiích v roce 1996 začala pracovat jako psycholog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, poté pracovala v nemocnici v Kyjově, dále spolupracovala jako psycholog pro několik společností a nyní je psychologem a psychoterapeutem na poliklinice Medicon, a.s. Absolvovala několik odborných kurzů zaměřených na psychoterapii u nás i v zahraničí.

Ale i se stresem lze něco dělat. Psycholožka Eva Hradilová doporučuje několik zásad, kterými se můžeme řídit:

Rozlišujme, co je naší prioritou

Souvisí se smyslem našeho života, naší vírou, tím, zda je pro nás důležitější majetek a postavení nebo mezilidské vztahy. Naučte se třídit, co je opravdu nezbytné a které činnosti klidně mohou počkat.

Postoj k povinnostem

Pokud si ujasníme, proč něco děláme a děláme to s plným vědomím, lépe se nám to bude snášet. V opačném případě jste už celou neděli otrávení, že v pondělí jdete do práce.

Aktivita versus pasivita

Můžete aktivně vytvářet svůj život, směřovat ho tam, kam chcete vy, nebo být pasivní obětí povinností.

Sport

Pohybová aktivita, fyzická práce nebo sport jsou nezbytné pro udržení fyzické i psychické rovnováhy.

Péče o tělo

Naslouchejte potřebám svého těla, jděte spát, když spánek potřebujete a když vás něco bolí, věnujte tomu pozornost.

Nezapomeňte na radost

Každý den dělejte něco pro své potěšení, všímejte si i maličkostí, které mohou ovlivnit vaši náladu.

Buďte s lidmi

Dobré vztahy jsou prevencí stresu, přátelé a rodina jsou oporou, zdrojem rady i pomoci.