Očista těla po přejídání vás nezachrání, řekla nutriční terapeutka

A dodala, že je dobré myslet i o vánočních svátcích už dopředu na to, aby jídlo bylo zdravé a lehce stravitelné.

„Vhodné jsou zakysané mléčné výrobky, zelenina, libové ryby, rostlinné oleje, ovoce a jako příloha brambory. Důležitý je i dostatek pohybu,“ doporučila nutriční terapeutka Tamara Starnovská z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Pokud jsme zdraví, je všechno jednodušší. Vybíráme si hlavně zdravé potraviny, jíme dostatek zeleniny a ovoce, vlákninu, bílkoviny a vhodné tuky a sacharidy. Při některých nemocech si ale všechny potraviny dovolit nemůžete a je třeba změnit jídelníček.

Nemoc nás v jídle omezuje

Změna stravování je opatřením důležitým v prevenci onemocnění, odstraňuje či zmírňuje obtíže spojené s nemocí a v některých případech je základním či jediným léčebným opatřením. Často je ale třeba také úprava životního stylu – tedy nejen jídelníčku, ale i doby jídla či pohybových aktivit.



Při jakékoliv dlouhodobé úpravě jídelníčku je důležité zajistit si potřebné živiny, tedy neomezovat příjem potravin tak, aby jejich nedostatek vyvolal jiné zdravotní problémy. To platí například při takzvané nemoci králů, dně, která se projevuje zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi, a dříve pro ni byly typické velké bolesti kloubů.

Tamara Starnovská

pracuje od roku 2003 jako vrchní nutriční terapeutka ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Specializuje se na problematiku klinické výživy, organizaci a systémy řízení a hodnocení poskytované nutriční péče v nemocnicích či pobytových zařízeních. Je předsedkyní Sekce výživy a nutriční péče při České Asociaci sester a také je členkou dalších společností zabývajících se výživou.

„Při dně například nevylučujte z jídelníčku všechno maso. Jde totiž o dlouhodobý stravovací režim a nedostatek masa v něm by mohl vést k úbytku svalů a zhoršení zdravotního stavu,“ uvádí nutriční terapeutka Tamara Starnovská z Thomayerovy nemocnice v Praze s tím, že zásadně omezit by se při dně ale rozhodně měl alkohol ve všech formách.

Podle Starnovské se odborná doporučení v oblasti stravování pří nemocech neustále vyvíjí a mění podle toho, s jakými metodami a poznatky lékařská věda přichází. Například v případě již zmíněné dny se za posledních deset let pravidla významně uvolnila.

„Svou roli v tom hraje i fakt, že se dnes stravujeme jinak než třeba před dvaceti pěti lety, a máme také jiné, jak potravinové, tak i technologické možnosti,“ dodává Starnovská.

Na druhou stranu nutriční terapeutka upozorňuje, že lidé dnes daleko méně vaří, a proto si i hůře poradí s nějakým dietním omezením bez porady s odborníkem. Pozor si je podle ní třeba dávat i na různé ozdravné kúry.

„Těm, jež trpí nějakým onemocněním, mohou značně uškodit. Například očistná kúra zahrnující kopřivový čaj je naprosto nevhodná, pokud užíváte lék Warfarin, který se předepisuje lidem ohroženým embolií či trombózou,“ uvádí Starnovská.

Dietní opatření dodržujte i o svátcích

Pokud máte od lékaře nastavený nějaký dietní režim, je třeba pamatovat i na to, že ani konec roku a s ním spojené hodování neznamená, že si dopřejete zakázané potraviny. Vždy myslete na to, že se tradiční potraviny dají nahradit. To platí například u diabetiků, ale i lidí s celiakií.

Lepek, tedy bílkoviny, které vznikají jeho štěpením, obsahují obiloviny pšenice, ječmen, oves a žito. Lidé, kteří trpí nemocí celiakie, se jim celoživotně musejí vyhýbat, to však neznamená, že budou ochuzeni například o tradiční vánoční cukroví. Jen je třeba na jeho přípravu použít trochu jiné suroviny.

Inspiraci na bezlepkové cukroví možná uvítají i zdraví lidé, kteří potraviny bez lepku jedí kvůli přesvědčení, že tím prospějí svému tělu. Odborníci to sice považují za zbytečné, sáhnout do jídelníčku celiaků ale jistě nebude na škodu. Vyzkoušejte následující recept na bezlepkové cukroví.

Čokoládové crinkles

Příprava: 20 minut

Chlazení: 30 minut

Pečení: 8 - 10 minut

• 200 g hladké bezlepkové mouky • 2 lžíce rýžové mouky • 1 lžička bezlepkového prášku do pečiva • špetka soli • 225 g hořké čokolády • 60 g másla • 2 velká vejce • 100 g cukru krupice • 1/2 lžičky vanilkového extraktu • cukr krupice na obalování • cukr moučka na obalování

1. Troubu předehřejeme na 170 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Mouku prosejeme s práškem do pečiva a přimícháme špetku soli. Nalámanou čokoládu rozehřejeme s máslem nad vodní lázní, promícháme a dáme zchladnout.

2. V míse vyšleháme vejce s krupicovým cukrem, přišleháme vanilkový extrakt, zchladlou čokoládu s máslem, pak přidáme mouku.

3. Těsto odložíme alespoň na 30 minut do chladničky, aby ztuhlo. Z vychlazeného těsta oddělujeme lžičkou kousky těsta velikosti vlašského ořechu, vytvarujeme kuličku, kterou obalíme v cukru krupice, následně pak v moučkovém cukru. Kuličky by měly být obalené cukrem tak, aby nebylo vidět tmavé těsto.

4. Kuličky klademe na plech asi 5 cm od sebe a pečeme ve vyhřáté troubě 8 - 10 minut. Kuličky by měly popraskat, vnitřek kuliček by měl být měkký.